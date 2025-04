iOS 19 kompatibilita unikla na internet! Na tyto iPhone už nový systém nedorazí

iOS 19 kompatibilita už není tajemstvím. Před pár hodinami se totiž dostala skrze spolehlivého leakera působícího převážně na X na internet a vzhledem k tomu, že se jedná o tentýž zdroj, který v minulosti zvládl předpovědět řadu dalších věcí souvisejících s Applem, je poměrně pravděpodobné, že i tentokrát takříkajíc střílí přímo do černého.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že se chystaný iOS 19 už nepodívá na iPhony vydané v roce 2018 – tedy konkrétně na iPhony XR, XS a XS Max. Jejich čip A12 Bionic totiž už zřejmě nárokům tohoto systému nestačí. Poměrně zvláštní je nicméně to, že v případě iPadOS 19 by měla být u iPadů, které využívají A12 Bionic, podpora zachována, a tento systém by tak neměl dorazit jen na 7. generaci základního iPadu. To si lze nicméně částečně vysvětlit tak, že jde Applu u iPadů o to, aby skrze dlouholetou softwarovou podporu jablíčkáře přesvědčil, že jiné tabety než iPady ve výsledku nemá cenu kupovat, čímž by si mohl zajistit ještě větší nadvládu nad trhem s tablety jako takovými.

iPhone 16e

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2020 a 2022)

Na seznamu pak chybí i všechny iPhony chystané na podzim, což je však jasné, jelikož iOS 19 bude odhalen ještě před nimi a tedy není ze strany Applu třeba kompatibilitu budoucích zařízení uvádět. Na závěr se nicméně sluší dodat, že ačkoliv je poměrně pravděpodobné, že se tento únik opírá o realitu vzhledem k tomu, kdo s ním přišel, oficiálně budeme mít ve výsledku jasno až v červnu, kdy Apple nový iOS odhalí. Do té doby tak mohou majitelé iPhonů XR, XS a XS Max živit naději.