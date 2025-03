Applu unikl krycí název iOS 19! Nepřímo potvrzuje změnu jeho vzhledu

Od oficiálního představení iOS 19 sice dělí svět ještě dobrého čtvrt roku, už nyní o něm však víme poměrně dost věcí. Celá řada zdrojů totiž potvrdila například to, že u něj Apple počítá s poměrně zásadním redesignem, který by měl vycházet ze vzhledu operačního systému visionOS s typickými poloprůhlednými okny nabídek a tak podobně. A jak se zdá, čerstvý únik krycího názvu, pod kterým iOS 19 Apple vyvíjí, tyto spekulace potvrzuje.

S odhalením krycího názvu nebo chcete-li kódového označení pro iOS 19 přišel před pár hodinami reportér Mark Gurman z Bloombergu. Ten se nechal konkrétně slyšet, že systém vzniká v Applu pod interním označením „Solárium“, v češtině pak „Solárium“.

Když se řekne solárium, většina lidí si představí klasické studio s UV trubicemi určené k umělému opalování. Tento pojem má však i architektonický význam. V architektuře se soláriem označuje prosklený prostor, který slouží k relaxaci a maximálnímu využití přirozeného slunečního světla. Taková solária mohou být součástí domů, hotelů či sanatorií a často připomínají zimní zahrady nebo sluneční terasy. Díky velkým oknům či skleněným střechám poskytují obyvatelům příjemné prostředí k odpočinku i v chladnějších měsících.

A právě skleněné prvky typické pro solária jsou dle Gurmana velmi pravděpodobně i odkazem na chystaný redesign systému, jehož okna a další prvky mají právě poloprůhledné sklo připomínat. O to zajímavější bude, s čím Apple na červnové WWDC nakonec přijde, respektive zda potvrdí to, co se o iOS 19 proslýchá již řadu měsíců.