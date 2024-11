Umělcem roku na Apple Music se stává …

Billie Eilish se dnes v noci stala umělcem roku na Apple Music a potvrdila tak svůj mimořádný vliv jako zpěvačky a skladatelky v průběhu celého roku 2024.

Poté, co obdržela svého druhého Oscara za nejlepší píseň a dvě ceny GRAMMY za skladbu „What Was I Made For?“, kterou vytvořila pro úspěšný film Barbie režisérky Grety Gerwig, vydala Billie Eilish své třetí album nazvané HIT ME HARD AND HIT ME SOFT. Z alba čiší zranitelnost i odvaha zároveň, což jen dokládá, jak obrovský skok vpřed tato jedinečná umělkyně učinila – a zároveň se jedná o tu nejlepší hudbu, kterou dosud vydala. Album se okamžitě vyšplhalo na první příčku v žebříčku všech alb na Apple Music ve 138 zemích světa.

Svou stopu zanechala Billie Eilish na celém kulturním prostředí. Během závěrečného ceremoniálu letošních srpnových olympijských her vystoupila se svou skladbou „BIRDS OF A FEATHER“, kterou reprezentovala své rodné Los Angeles, a zároveň zaznamenala dosud nejúspěšnější den co do počtu rozpoznání svých písní přes Shazam. Kromě toho spolupracovala s Charli xcx na skladbě „Guess“, která se těšila velké popularitě zejména v létě, a momentálně je na svém vyprodaném turné HIT ME HARD AND SOFT, které prodlouží její úspěšné období i do roku 2025.

Billie se zároveň může pochlubit nominacemi na sedm dalších cen GRAMMY, včetně ocenění za nahrávku roku, album roku a píseň roku. A v neposlední řadě se také stala vůbec prvním dvojnásobným vítězem ocenění Umělec roku na Apple Music, když navázala na své vítězství z prvního ročníku v roce 2019.

Jedná se o úspěch, který dokládá nejen nadšení Apple Music pro její tvorbu, ale také nekončící možnosti, které tato tvorba skýtá. Její první album z roku 2019 nazvané WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, které se letos v květnu umístilo na 30. příčce žebříčku 100 nejlepších alb na Apple Music, představilo Billie světu jakožto vycházející hvězdu. Albem HIT ME HARD AND SOFT už však Billie dává najevo, že je hvězdou se vším všudy.

„Od chvíle, co jsem téměř deset let zpátky poprvé slyšela single Ocean Eyes, věděla jsem, že se z Billie vyklube hvězda,“ nechala se slyšet Rachel Newman, senior ředitelka Apple Music pro obsah a redakci. „Vždycky jsme rádi, když vidíme mladé umělce, kteří dokáží oslovit takové množství lidí takovou rychlostí. Ale nejúžasnější na tom všem bylo sledovat, jak se Billie během posledního roku vyvíjela. Nemám na mysli jen její hlas a umělecké směřování, ale také to, jak statečná a upřímná je – a zároveň nikdy nepřestala být svá.“

„Od samého začátku jsem ze strany Apple Music cítila jedině podporu, takže je mi velkou ctí, že můžu přijmout toto ocenění Umělce roku i v této fázi mé kariéry,“ uvedla Billie pro Apple Music.

Na oslavu tohoto vítězství si nově můžete vychutnat veškerou tvorbu Billie Eilish v prostorovém zvuku. Kromě toho budou také po celý týden vycházet nové playlisty, ve kterých bude Apple Music postupně odhalovat, které skladby a kteří umělci utvářeli rok 2024. Zároveň bude k dispozici také výběr nejlepších alb roku 2024 podle redakce Apple Music.