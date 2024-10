Historie iPhonů SE: Od oživené „pětky“ po „osmičku“ na druhou

V posledních týdnech a měsících se ve fanouškovském světě Applu skloňuje čím dál tím častěji iPhone SE 4 a jeho potenciální brzký příchod. Než se tak ale stane, pojďme se podívat na vývoj této cenově dostupné řady, která spojuje nostalgii s pokročilými technologiemi.

iPhone SE (2016): Znovuzrození iPhonu 5s

První iPhone SE spatřil světlo světa v březnu 2016. Apple při jeho vývoji vsadil na osvědčený design z iPhonu 5s, což se ukázalo jako chytrý tah. Mnoho uživatelů toužilo po menším telefonu s 4palcovým displejem, což byl ideální kompromis mezi velikostí a výkonem.

Zatímco iPhone 5s byl uveden v roce 2013 s tehdy moderním hardwarem, iPhone SE (2016) dostal čip A9 – stejný, jaký používal tehdejší vlajkový model iPhone 6s. Tento telefon tak poskytoval skvělý výkon v kompaktním těle, což z něj činilo výjimečnou volbu pro uživatele, kteří chtěli menší zařízení, ale bez kompromisů na výkonu.

Hlavními přednostmi byly kompaktní 4palcový Retina displej, čip A9 s koprocesorem M9, 12MP fotoaparát s možností natáčet 4K videa a podpora Apple Pay díky integrovanému Touch ID. iPhone SE 2016 si rychle získal popularitu mezi těmi, kdo nechtěli větší obrazovky, ale zároveň toužili po výkonu nové generace.

iPhone SE (2020): Design iPhonu 8 s moderními technologiemi

Po čtyřech letech, v dubnu 2020, Apple oživil řadu SE a přišel s druhou generací iPhonu SE. Tentokrát vsadil na jiný design – vycházel z iPhonu 8, což znamenalo návrat k větší obrazovce, ale zároveň šlo o cenově dostupný telefon s výkonným hardwarem.

Tento model měl 4,7palcový Retina HD displej a pod kapotou čip A13 Bionic, stejný jako u tehdejšího vlajkového iPhonu 11. To znamenalo, že iPhone SE (2020) nabízel výjimečný výkon za výrazně nižší cenu než dražší modely. Ačkoli měl klasický design s tlačítkem Home a Touch ID, moderní technologie z něj dělaly zařízení, které mohlo snadno konkurovat mnoha prémiovým smartphonům.

Mezi hlavní rysy tohoto modelu patřily 4,7palcový Retina HD displej, čip A13 Bionic s neural enginem, 12MP širokoúhlý fotoaparát s podporou portrétního režimu a Smart HDR, Touch ID a podpora bezdrátového nabíjení. Díky své cenové dostupnosti a kombinaci klasického designu s moderním výkonem si iPhone SE (2020) získal velkou oblibu, zejména mezi uživateli, kteří hledali kompaktní telefon s aktuálním hardwarem.

iPhone SE (2022): „Osmička“ na druhou

V roce 2022 přišla třetí generace iPhonu SE, kterou bychom mohli nazvat „osmičkou na druhou“. Tento model si totiž ponechal design iPhonu 8, ale opět nabídl vylepšení hardwaru a technologií. Tentokrát Apple nasadil čip A15 Bionic, což je stejný procesor, jaký se nacházel v iPhone 13. Toto zajišťovalo obrovský výkon pro telefon, který vypadal na první pohled stejně jako několik let starý model.

iPhone SE (2022) byl opět zaměřen na uživatele, kteří preferovali kompaktní design a tlačítko Home s Touch ID, ale zároveň chtěli to nejlepší z technologií. Kromě výkonného čipu nabídl podporu 5G, což byl pro tuto cenovou kategorii velký krok vpřed.

Klíčové vlastnosti zahrnovaly 4,7palcový Retina HD displej, čip A15 Bionic s podporou 5G, 12MP fotoaparát s vylepšenými funkcemi pro fotografování a natáčení videí, Touch ID a podpora bezdrátového nabíjení. Zatímco design zůstával stejný jako u předchozích modelů, výkon a technologie posunuly iPhone SE (2022) do moderní éry. Apple se tímto modelem zaměřil na uživatele, kteří nechtěli přecházet na velké obrazovky a Face ID, ale zároveň nechtěli zůstat pozadu s výkonem.

Série SE jako záruka spolehlivosti

Historie iPhonů SE ukazuje, jak Apple dokázal opakovaně nabídnout skvělý výkon v osvědčeném designu. Tato řada oslovuje především ty, kdo preferují kompaktní velikost, tradiční ovládání a zároveň chtějí využívat moderní technologie, aniž by museli investovat do dražších vlajkových lodí. Ať už to byl první model inspirovaný iPhonem 5s, nebo poslední verze, která staví na základech iPhonu 8, iPhone SE zůstává důležitou součástí strategie Applu nabízet špičkový výkon za dostupnou cenu. A o to zajímavější bude, jak jí Apple v příštím roce posune čtvrtou generací tohoto telefonu.