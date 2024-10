iPhonu SE 4 už nestojí nic v cestě! Jeho výroba je za dveřmi

Pokud se těšíte na příchod iPhonu SE 4, s trochou nadsázky se dá říci, že již brzy budete moci takříkajíc začít stříhat metr. Zdá se totiž, že tento blížící se vlak již nic nezastaví a na jaře příštího roku dorazí konečně do své cílové stanice, ve které jej již vyhlíží mnoho měsíců nespočet natěšených jablíčkářů. Apple už má u něj nalajnovanou i výrobu, která je de facto posledním zásadním krokem, který je třeba učinit před jeho odhalením.

S informacemi o výrobních plánech Applu přišel jako první analytik Ming-Chi Kuo, který se již řadu let pyšní vazbami na dodavatelský řetězec v Číně. Z toho se mu nyní podařily získat informace odhalující to, že se výroba nového iPhonu SE 4 již pomalu zkušebně rozbíhá s tím, že hromadná výroba má odstartovat v prosinci, aby se do jara stihlo vyrobit dostatečné množství těchto modelů. Co se pak týče detailů o telefonu, Kuo „jen“ zopakoval dřívější zprávy o designu ve stylu iPhonu 14, Face ID, čipu A17 s podporou Apple Intelligence, USB-C portu či širokoúhlém 48MPx fotoaparátu na zádech. I nadále se má rovněž počítat s nasazením vlastního 5G modemu, který by si takto Apple poprvé ve větší míře otestoval.

Uniklé makety iPhonu SE 4 iPhone SE 4 makety 8 iPhone SE 4 makety 7 iPhone SE 4 makety 4 iPhone SE 4 makety 5 iPhone SE 4 makety 3 iPhone SE 4 makety 2 iPhone SE 4 makety 6 Vstoupit do galerie

Pokud vás pak zajímají předpokládané prodeje novinky, ty budou podle Applu dle všeho opravdu solidní – tedy na poměry low-cost telefonu. Jen do jeho uvedení mají totiž jeho dodavatelé vyrobit 8,6 milionů kusů, přičemž výroba bude samozřejmě pokračovat i po představení s ohledem na poptávku. iPhone SE 4 by tedy mohl prodejně poměrně solidně zabodovat.