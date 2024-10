Stane se iPhone SE 4 Plus realitou? Uznávaný analytik má jasno!

Před pár hodinami zaujaly svět údajné makety iPhonu SE 4, které se dostaly do rukou japonskému portálu MacOtakara. Ten má přitom velmi spolehlivé zdroje, díky čemuž tak byly jeho zprávy v minulosti považovány za jedny z nejdůvěryhodnějších vůbec – tedy snad až na předpovědi brzkého vydání nabíječky AirPower. Nicméně i tentokrát v souvislosti s maketami vzbuzují informace MacOtakara určité pochybnosti, jelikož vedle 6,1″ modelu ukazují i 6,7″ iPhone SE 4 Plus. Ten je ale prakticky vyloučený, tedy alespoň podle Ming-Chi Kua.

Kuo, který se ve svých předpovědích mýlí velmi málo, již v minulosti hned několikrát zopakoval, že nový iPhone SE 4 dorazí jen v jedné a to konkrétně 6,1″ variantě. Model Plus byl sice v minulosti v souvislosti s modelovou řadou SE taktéž ve hře, nicméně vzhledem k neúspěchu Plus modelů se měl Apple již dávno od této myšlenky odklonit. Řada SE se navíc nikdy neprodávala v nějak závratných objemech, kvůli čemuž by tak uvedení hned dvou velikostí nedávalo absolutně žádný smysl s ohledem na nákladnější výrobu.

Pokud vás tedy zprávy o příchodu iPhonu SE 4 Plus s větší úhlopříčkou displeje nadchly, raději zase brzděte. Nic takového se totiž takřka 100% nestane a iPhone SE bude tak i nadále k dispozici jen v jedné velikosti.