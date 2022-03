Recenze iPhone SE 3: Mezi nebem a peklem

Recenze iPhone SE 3 je nedílnou součástí letošního jara ve světě Applu, stejně jako tomu bylo v roce 2020 v případě iPhonu SE 2 či v roce 2016 u iPhonu SE 1. Zatímco však v předešlých letech se jednalo o čtenářsky očekávanou událost, letošek je v tomto směru alespoň v mých očích jiný. Nový iPhone SE 3 představený na nedávné Keynote totiž ve společnosti na rozdíl od jeho dvou předchůdců ani zdaleka tak nerezonuje a naopak se může skoro až zdát, že se na něj již stihlo zapomenout. Je však pro něj pomyslná nálepka nechtěného syna na místě? Přesně na tuto otázku se vám pokusím odpovědět v následujících řádcích, jelikož si s iPhonem SE 3 hraji od startu jeho prodejů a za tu dobu jsem si na něj tak již stihl vytvořit vcelku celistvý názor. Pohodlně se tedy usaďte, jdeme na to.

Balení

Pokud se pro pořízení iPhonu SE 3 rozhodnete, počítejte u něj stejně jako v případě všech ostatních iPhonů prodávaných v současnosti s drobnou krabičkou ukrývající kromě něj samého už jen USB-C/Lightning kabel spolu s brožurami, nálepkami a samozřejmě jehlou pro SIM. Ačkoliv nechci teď působit úplně jako hnidopich, nejsem si úplně jistý, že zrovna u telefonu cílícího mimo jiné na děti, nenáročné uživatele či uživatele, kteří zkrátka nemají na dražší iPhony je právě nasazení kabelu s koncovkou USB-C zcela ideálním řešením. Tak nějak mi totiž přijde, že právě tato cílová skupina mnohem víc ocení USB-A, jelikož se stále jedná o port o poznání rozšířenější a hlavně pak o port, který se v minulosti objevoval snad na každé nabíječce. USB-A adaptéry jsou navíc v porovnání s USB-C kousky levnější a právě o cenu jde i u iPhonu SE. Jasně, jedná se svým způsobem o detail, ale právě podobné věci dokáží vždy potěšit.

Naopak vcelku milým, byť taktéž drobným, detailem je jehla na SIM kartu telefonu, která je opět tvořená jen z drátku namísto pevnějšího kovového nástroje, který Apple přibaluje ke zbytku iPhonů. Proč milým? Jednoduše proto, že se Apple tohoto řešení drží už od první generace iPhonu SE a s trochou nadsázky se tak dá říci, že se tak dá o této věci hovořit jakožto o malém poznávacím znaku balení tohoto modelu. Přitom nad ním mohl Apple s klidem mávnout rukou a nahradit jej jehlou shodnou s ostatními iPhony, což by pro něj bylo logisticky i výrobně určitě přívětivější. Ostatně, možná právě tento detail ve mě vyvolává údiv nad volbou kabelu. Obsah balení však telefon samozřejmě nedělá, proto pojďme raději dál.

Design a zpracování

Přiznám se, že když jsem první letošní Keynote sledoval a viděl na ní představení iPhonu SE 3, měl jsem pocit, jako bych se vrátil v čase – konkrétně do úterý 12. září 2017. Zatímco však tehdy jsem s tepovkou srovnatelnou s prvními rande a zatajeným dechem sledoval odhalení iPhonu 8 coby prvního iPhonu s podporou bezdrátového nabíjení a hlavně pak předskokana iPhonu X, letos jsem dech netajil, ba právě naopak. Roky okoukaný design telefonu se zaoblenými hranami, tlustými rámečky, jednočočkovým fotoaparátem či Home Buttonem s Touch ID totiž ve výsledku okouzlí skutečně málokoho. Možná teď budete namítat, že iPhone SE tu nikdy nebyl od toho, aby okouzlil, ale sakra, když se světu představila jeho první generace, jablíčkáři jásali a totéž se pak zopakovalo i v roce 2020 (byť už s mírným skřípáním zubů některých z nich). Na dva úspěšné ročníky se ale letos tak nějak navázat minimálně vzhledově nepodařilo, protože dvojitý recyklát už je zkrátka přes čáru.

Osobně musím říci, že jsem měl iPhony v “šestkovém” až “osmičkovém” designu rád a ani při testování nemůžu v žádném případě říci, že by se mi SE 3 nějak hnusilo. Jsem ale přesvědčen o tom, že už v roce 2020 si Apple do jisté míry zahrával s ohněm a že vstupovat dvakrát do stejné řeky v tomto směru byla zkrátka chyba. Ano, vím, že je na světě stále mnoho lidí, kteří mají iPhony s Touch ID rádi – sám je ostatně mám kolem sebe. Například mí rodiče používají “Home Buttonové” iPhony spokojeně a tak nějak potřebu přecházet na Face ID modely nemají. Až jim však tyto telefony odejdou, nemyslím si, že by se šly pověsit kvůli tomu, že už by v nabídce “Home Buttonové” iPhony nebyly – zkrátka by si koupili iPhony novodobé a žili by dál. Tím vším chci říci, že sice chápu příznivce tohoto designu, ale jelikož jde doba dopředu, nejsem si úplně jistý, jestli se má smysl minulostí zaobírat. Kdyby Apple nasadil místo designu iPhonu 8 klidně “jen” design iPhonu XR, který je ve výsledku jen o rok mladší než “osmička”, udělal by dle mého přesně ten evoluční krok, který si řada SE zaslouží a který by z ní vytvořil atraktivní model pro obrovské množství lidí. Ano, i v nynější verzi bude SE 3 prodáváno, ale nevěřím tomu, že půjde na dračku tak, jako kdyby jej Apple udělal coby XR.

Upřímně mě překvapilo kromě designu i to, že se u SE 3 Apple nerozhodl trochu víc zaexperimentovat s barvami. Novinka totiž dorazila opět “jen” v tmavé, světlé a červené barevné varianty, které se sice trochu od barev SE 2 liší, nejedná se však o žádný extra rozdíl. Namísto černé tu máme temně inkoustovou, namísto bílé hvězdně bílou a namísto světlejší (PRODUCT)RED tmavší (PRODUCT)RED. Musím říci, že všechny barvy vypadají opravdu hezky a nemyslím si tedy, že by si z nich člověk nevybral. Pokud však budu SE 3 vnímat jakožto levný telefon pro masy v čele s dětmi, dávalo by mi smysl, kdyby na něj Apple nahlížel podobně jako třeba na iPhony 13 a barevně se u něj víc odvázal. Přeci jen, netradiční barvy by mohly jeho extrémně konzervativní design alespoň trochu nabourat a celkově jeho vnímání změnit. Tak snad příště.

Zatímco design není dle mého u iPhonu SE 3 k chlubení, na jeho zpracování nemohu říci křivého slova. Nebudu vám lhát. Poté, co jsem viděl, jak se Applu “povedl” vyrobit loňský iPad mini a letošní iPad Air jsem měl trochu strach z toho, co mě v krabičce čeká. Přeci jen, nejlevnější iPhony je svým způsobem ideální adept k šetření při jeho výrobě. Naštěstí se tak však nestalo a telefon díky tomu působí v ruce přesně tak, jak si pamatuji třeba právě iPhone 8, popřípadě modely starší i novější. Jeho zpracování je jedním slovem brilantní a nudný design dle mého částečně zachraňuje. Věřím tedy, že z hlediska výdrže na tom bude telefon stejně jako všechny ostatní modely, což je rozhodně pozitivní.

Displej

iPhone SE 3 vsází stejně jako jeho předchůdce na 4,7” Retina HD displej, což je jinými slovy klasické LCD s technologií IPS. Jeho rozlišení je 1334 x 750 pixelů při jemnosti 326 ppi, kontrastní poměr pak 1400:1. Nechybí zde podpora True Tone, P3 či haptického dotyku nebo chcete-li Haptic Touch. Vyloženě oslnivý není ani jas – ten se totiž od minula nepohnul ani o nit a zůstává tak na 625 nitů. S ohledem na všechny výše zmíněné technické specifikace je vám tak asi jasné, že se o displejovou hitparádu zkrátka nejedná, ba právě naopak. Zcela objektivně řečeno, mít v telefonu za 12 490 Kč v základu displej s těmito parametry je na dnešní dobu spíš ostuda. Nikoliv však proto, že by byl špatný, jelikož to se o něm říci opravdu nedá. Obsah vám zobrazí opravdu hezky a méně náročným uživatelům tak plně postačí. Ostudou je však proto, že i podstatně levnější modely od konkurence mají OLED panely s kontrastem třeba i stokrát lepším, o čtvrtinu lepší jemností a o třetinu lepším rozlišením. Klasická Retina je v dnešní době již zkrátka pasé a byť musím přiznat, že ani Liquid Retina iPhonu XR coby SE 3 by nebyla z hlediska technických specifikací lepší, dokázala by minimálně zaoblenými rohy a dle mého subjektivního názoru lepšími barvami zaujmout víc.

Pro výrazně lepší displej však nemusíme chodit jen ke konkurenci. Podíváte-li se totiž do nabídky Applu, zjistíte, že oficiálně stále obsahuje i iPhony 12 mini – tedy velikostně srovnatelné iPhony s modelem SE 3. Ty lze třeba na Alze sehnat za 15 490 Kč, tedy o pouhé 3 000 Kč dráž, s tím, že za tuto částku dostanete displejově úplně jinou kávu. 12 mini totiž nabízí Super Retinu XDR, což je OLED přes celou přední stranu telefonu s parádním rozlišením 2340 x 1080 pixelů při 476 ppi, kontrastním poměrem 2 000 000:1 či maximálním jasem v HDR 1200 nitů. OLED je navíc oproti LCD barevně daleko přesnější, živější a tedy i hezčí, navíc s dokonalou černou.

Upřímně jsem doufal, že si nějakých rozdílů v displejích všimnu alespoň při přímém srovnání iPhonu SE 3 a SE 2, avšak bohužel ani zde jsem nepochodil. Zobrazovaný obsah na obou telefonech je totiž naprosto stejný, z čehož plyne jednoduše to, že jsou v nich použity naprosto shodné panely. Skoro by se až chtělo říci, zda Apple iPhone SE 2 před lety prodejně nepřecenil a teď se nesnaží takto pokoutně zbavit dílů, které mu leží na skladech a akorát se na ně práší. Druhým negativem, byť v porovnání s displejem o poznání menším, je pak zahřívání se telefonu při delší zátěži. Ačkoliv je objektivně nižší než v případě A13 Bionic v iPhonu SE 2, přítomné stále je a pokud budete hrát delší dobu náročnější hry, může být držení telefonu v ruce trochu nepříjemné. Spíš než o pálení však jde o diskomfort pramenící z nezvyku.

Výkon, baterie 5G

Zatímco předešlé řádky byly vcelku kritické, nyní nás čeká pasáž o poznání radostnější. V případě procesoru totiž Apple naštěstí do vzdálené minulosti nehleděl a do telefonu nasadil to nejlepší, co v současnosti pro mobily komerčně má. Řeč je konkrétně o čipsetu A15 Bionic, který si odbyl svou premiéru loni v září coby srdce iPhonů 13 (Pro) a který je doplněn 4GB RAM pamětí spolu se 64GB, 128GB či 256GB interním úložištěm. Jak v úložištích, tak v RAM a čipsetu není výrobci co vytknout. Výkonnostně se totiž řadí iPhone SE 3 mezi nejvýkonnější smartphony současnosti, což je vzhledem k jeho designu a vlastně i ceně poměrně velký paradox. Výkonnostní špičky androidího světa začínají cenově trochu jinde a i iPhony 13 jsou oproti SE 3 o poznání dražší.

Zahlcovat benchmarkovými daty vás nemá smysl, stejně jako suchými řečmi Applu o tom, kolikrát je SE 3 oproti SE 2 v daném úkonu rychlejší a tak podobně. Ve výsledku si stejně pod těmito řečmi člověk představí pramálo. Obecně se nicméně dá říci, že pokud přecházíte z iPhonů 8 a starších, rychlostní rozdíl u SE 3 poznáte “na první dobrou”, jelikož spouštění aplikací na něm je ve srovnání s těmito starými stroji skutečně citelné. Pokud pak chcete přejít z iPhonů z let 2018 až dejme tomu 2020 (tedy XR, 11 či SE 2, potažmo vyšších řad), zde se obávám, že vás možná zrychlení až tak neosloví. Je sice stále znát, ale upřímně mi při testování nepřišlo, že by se aplikace načítaly několikanásobně rychleji než u výše zmíněných modelů. Jejich čipsety jsou totiž již na velmi dobré úrovni a tak z logiky věci tak na frak od A15 Bionic nedostávají.

Jelikož jsem přesvědčen o tom, že budou iPhone SE 3 využívat buď konzervativní a nenároční lidé, kteří nebudou instalovat mnoho aplikací (a ještě méně těch náročných), nebo naopak děti a mladiství, kteří jej zahltí hrami, rozhodl jsem se pro herní zátěžový test i já. Na telefon jsem tedy instaloval hlava nehlava vše, co mi přišlo pod ruku počínaje jednoduchými kousky a konče AAA tituly typu Call of Duty, Real Racing a tak podobně, přičemž ve všech případech se hra jednak načetla velmi rychle a jednak běžela naprosto plynule. Nemůžu se sice zbavit dojmu, že rychlé načítání je už pár let tak trochu samozřejmostí, ale pokud to tak nevnímáte, můžete si být jistí tím, že zde si jej užijete dosyta. Jen holt počítejte s tím, že při hraní narazíte na limity pramenící z nedostatečného displeje. Jednak je na kvalitní gaming zkrátka malý a jednak jsou jeho zobrazovací schopnosti takové jaké jsou. Pro zabavení se MHD při cestě do školy či krátké “záchodové” pauze v práci ale postačí.

Je však nutno říci, že o to Applu u SE 3 vlastně ani tak úplně nejde. Tento procesor není jen o výkonu, ale taktéž o energetické úspoře, jelikož je tím nejšetrnějším, který Apple v současnosti pro mobily má, což se podepsalo i na celkové výdrži novinky. iPhone SE 3 vydrží papírově o dvě hodiny přehrávání videa déle, v případě zvuku je to pak dokonce zlepšení výdrže o čtvrtinu. Co se pak týče běžného života, v tom se samozřejmě výdrž odvíjí extrémně od toho, jak telefon používáte. Osobně jsem je jej snažil používat jako svůj hlavní telefon, díky čemuž byla novinka v posledním týdnu v provozu denně zhruba od 7 do 22 hodin, přičemž jsem přes ní denně vyřídil tak 4 hodiny hovorů, přijal přes sto notifikací, odepsal na spousty zpráv a mailů, procházel přes ní internet a sociální sítě. Podtrženo, sečteno – na konci dne mi svítil v sekci Čas u obrazovky někdy i více než pětihodinový časový úsek (do kterého se nepočítají hovory), takže telefon dostal dle mého “zahulit” vcelku slušně. O to víc mě potěšilo, že mi na konci dne zbývalo zhruba ještě 20 až 25 % baterie, což není vůbec špatné – tím spíš, když je akumulátor v telefonu velký jen něco málo přes 2000 mAh. Jen pro srovnání, u SE 2 jsem se dostával se stejnou činností při recenzování zhruba na 15 % zbývající baterie. Jasně, u řady 13 Pro jsme zvyklí na bezproblémové pokoření dvou dnů, ale myslím si, že jednodenní bezproblémová výdrž iPhonu SE 3 bohatě stačí – tím spíš, když při klidovějším režimu dva dny bez problému zvládne. Jen škoda, že u něj Apple nenasadil MagSafe a tedy jej nelze nabíjet přes MagSafe Battery Pack a podobné vychytávky.

Svou chvilku slávy si v naší recenzi zaslouží i nasazení podpory 5G sítí, což je ve výsledku jednou z hlavních novinek iPhonu SE 3. Stejně jako u iPhonů 12 a 13, potažmo iPadů je tu nicméně třeba myslet na to, že abyste si novinku užili, je třeba se pohybovat na místech, která jsou již 5G sítěmi pokrytá, kterých však v Česku zatím bohužel úplně přehršel není. Ve výsledku tak budete pravděpodobně stejně poměrně často namísto 5G sítí využívat “profláklé” LTE, které telefon samozřejmě podporuje a které je i energeticky méně náročné a zcela upřímně rychlostně na běžnou činnost postačí. Ačkoliv už se mi do Applu rýpat nechce, neodpustím si ještě jednu trochu jízlivou poznámku, respektive otázku. Opravdu je dle něj cílová skupina iPhonů SE 3 tou, která prahne po 5G sítích, respektive pro kterou je podpora 5G sítí dostatečným důvodem k přechodu ze staršího modelu na SE 3? Osobně si myslím, že ne, jelikož ani já jakožto náročný uživatel, který má telefon v ruce dost často, stejně jako můj kolega Roman, který mě v čase u obrazovky výrazně překonává, potažmo de facto kdokoliv v mém okolí není tak nějak schopen výhody 5G sítí ocenit, jelikož činnosti, které jsme zvyklí dlouhodobě dělat, odsýpají na 5G víceméně stejně jako na LTE. Háček je ale v tom, že jsme majiteli iPhonů 13 (Pro) a tak podobně – tedy modelů, u kterých se nejnovější standard konektivity nasazuje spíš jako jeden z mnoha nových doplňků než hlavní novinka. To ale u iPhonu SE 3 neplatí a 5G je u něj prezentováno právě jakožto jeden z hlavních důvodů, proč dává smysl. Přitom jeho uživatelům by pravděpodobně dávala daleko větší smysl delší výdrž baterie, lepší displej, třeba i lepší design a typově podobné věci. Tím nechci říci, že je 5G u iPhonu SE 3 zbytečné, ale spíš to, že mělo být spíš jakýmsi doplňkem novinkového celku, než jedním z hlavním rádoby taháků.

Fotoaparát

Zatímco u hlavních modelů Apple upgraduje rok co rok fotoaparát poměrně výrazně, u iPhonu SE 3 jsme se žádného velkého kroku kupředu bohužel nedočkali. Pravdou je totiž to, že u něj Apple nasadil zřejmě i kvůli limitaci tělem stejný fotomodul jako do iPhonu SE 2, což jinými slovy znamená jednočočkový širokoúhlý objektiv s rozlišením 12MPx a clonou f/1,8, na přední straně pak naleznete 7MPx objektiv se clonou f/2,2. Ani v jednom případě se tedy nejedná o žádný zázrak, který sice neurazí, avšak v roce 2022 zaujme daleko méně než tomu bylo před dvěma roky u iPhonu SE 2. Byla by však chyba tvrdit, že jsou oba foťáky zcela stejné. iPhone SE 3 se totiž dočkal díky výkonnějšímu softwaru nasazení funkce Deep Fusion, která je zjednodušeně řečeno schopna doostřit detaily při focení složitějších struktur typu látky, vlasy a tak podobně, spolu s nejnovější verzí Smart HDR, které skládá výslednou fotku z několika v jednu chvíli vyfocených snímků ve snaze vytvořit co možná nejdokonalejší fotku s minimem slabých míst. Nasazeny byly dále Fotografické styly, což jsou však de facto jen přednastavitelné filtry foťáku, které lze u SE 2 dodělat “ručně” v postprodukci.

Jak iPhone SE 3 fotí jsem vám už ukázal v pár dřívějších fototestech, které naleznete například zde a zde. Nad a pod tímto odstavcem si pak můžete prohlédnout fotky z něj v galerii – foceny byly konkrétně za velmi slušného světla, později pak za mírného přítmí. Kdybych měl fotografické schopnosti iPhonu SE 3 nějak v globálu zhodnotit, hodnotil bych je jako dostačující nejen nenáročným, ale i středně náročným uživatelům. Foťák telefonu jednak snímá opravdu hezky, reálně a ostře, ale hlavně je si schopen poradit i s rychlými zaostřeními, pohyblivými objekty a tak podobně – to vše přitom automaticky, kdy vám stačí jen zmáčknout spoušť. Softwarový Deep Fusion sice na fotkách vidět je, ale upřímně řečeno, abyste si jej všimli, museli byste stejnou fotku vyfotit i na iPhone, který jím nedisponuje a s ní ji porovnat. Nicméně ačkoliv se nejedná o až tak výrazný detail, ve výsledku celkový dojem z fotky zvyšuje a to je to nejdůležitější. Problém fotoaparátu ale není v tom, že by byl nekvalitní, nýbrž v tom, že je zkrátka jen jednoobjektivový, což extrémně omezuje. Ať už se bavíme o oblíbených ultraširokoúhlých fotkách či o přiblížených skrze teleobjektiv, na tyto věci si musí majitelé iPhonů SE 3 nechat zajít chuť, což je ohromná škoda, jelikož právě ty dělají z focení mnohem zábavnější činnost. Dost mě štve i to, že Apple opomněl nasazení nočního režimu, kvůli čemuž tak fotky focené za tmy nestojí zkrátka za nic a upřímně je proto nemá smysl ani prezentovat v galerii. Jsou to zkrátka jen směsice světlejších a tmavších rozmazaných ploch, které lezly i z iPhonů před osmi lety. A video? Apple se sice na Keynote chlubil tím, že by mělo být při horším světle lepší, ale ani zde jsem při testování nezaznamenal rozdíl.

Upřímně řečeno, foťáku je obrovská škoda. Kvalitní širokoúhlý objektiv doplněný softwarovými funkcemi má potenciál být opravdu skvělý a zajistit uživatelům skutečně zábavné focení. Apple však i zde pro mě naprosto nepochopitelně přivřel oči a rozhodl mávnout nad nasazením některých věcí rukou, kdy zatímco některé člověk tak nějak (ne)chápe kvůli nasazení stařičkého šasi, jiné – jako třeba právě podporu nočního režimu, byť klidně nějakou základní – závislé na softwaru už moc ne.

Resumé

Jak tedy iPhone SE 3 po více než týdnu testování závěrem v pár větách zhodnotit? V mých očích se jedná asi o ten nejkontroverznější produkt od Applu, který jsem měl za dobu, co působím na Letem světem Applem v ruce. Jsem přesvědčen o tom, že se na světě najde nemalá skupina lidí, která jej bude právě pro jeho konzervativní design, Home Button či 5G naprosto zbožňovat, ale stejně tak jsem přesvědčen i o tom, že tu bude velká skupina jablíčkářů, kteří jej budou právě pro tyto věci nenávidět. A musím říci, že se dokážu vcítit do obou skupin a jejich pohled pochopit, jelikož jejich pohledy na iPhone SE 3 jsou z určitého úhlu (tedy jejich úhlu pro ně) správné.

Já sám bych si takovýto telefon nekoupil, protože mi pro mé potřeby nedává smysl. Na druhou stranu si ale dokážu představit, že jej koupím svému dítěti coby první iPhone, abych jej začlenil do rodinného ekosystému, potažmo jej koupím rodičům či prarodičům, protože se pro ně bude jednat o kousek, který je pro ně jako stvořený. Bavit se pak o tom, zda je 12 490 Kč v základu za telefon, který byl představen de facto v roce 2017 moc či málo je asi úplně bezpředmětné, jelikož se dostáváme opět k úhlům pohledu. Je třeba respektovat jak pohled lidí, pro které je tato částka za iPhone z jakéhokoliv důvodu pomyslným stropem, tak i pohled lidí, kteří nemají problém si připlatit pár tisícovek třeba právě za výše zmíněný iPhone 12 mini. Uvědomme si, že celý svět je o názorech, pohledech a preferencích a v případě iPhonu SE 3 to bez přehánění platí snad ještě 10x více. Je to telefon mezi nebem a peklem. A pokud jej vy vnímáte jako nebe, neváhejte – budete z něj nadšeni. Jste-li z něj však na pochybách, ruce pryč, protože to bude v reálu ještě horší. Jinými slovy, u iPhonu SE 3 je snad nejvíce ze všech iPhonů v současné nabídce Applu třeba vědět, proč jej chcete. Jen ta odpověď na tuto otázku je tentokrát složitější.

