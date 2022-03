Porovnali jsme, jak fotí v interiéru iPhone SE 3 oproti SE 2

Již od včerejšího rána testujeme v redakci nedávno představené Apple novinky, které právě včerejškem vstoupily na pulty obchodů. Nechybí mezi nimi ani iPhony SE 3. generace, které toho sice na první pohled příliš mnoho nenabízí, na druhou stranu však při detailním zkoumání jejich funkcí pár hezkých upgradů přinesly. Pojďme se nyní podívat například na to, jak novinka fotí v interiéru v našem krátkém srovnávacím testu s iPhonem SE 2.

Ještě než se do porovnávání fotek z iPhonů SE 3 a 2 pustíme, je třeba se podívat na jejich fotoaparáty z hlediska technických specifikací, které jsou svým způsobem poměrně zajímavé. Přestože od sebe oba modely dělí zhruba dva roky, hardwarově jsou na tom jejich fotoaparáty naprosto stejně, což jinými slovy znamená, že si v obou případech musí uživatelé vystačit s jednoobjektivovým fotoaparátem využívajícím konkrétně širokoúhlý objektiv s rozlišením 12 MPx a clonou f/1,8, díky čemuž jsou tak telefony schopny fotit obstojně i za horších světelných podmínek. K dispozici je u obou modelů rovněž optická stabilizace, pětinásobný digitální zoom či True Tone bleskl. Samozřejmostí jsou pak portrétní režimy s několika možnými nasvíceními, díky kterým jsou telefony schopné fotit s podobně rozmazaným pozadím jako známe u zrcadlovek.

Jedinou odlišností fotoaparátů iPhonů SE 2 a 3 jsou jejich softwarové funkce, které jsou v případě SE 3 díky nasazení výrazně výkonnějšího čipsetu v podobě Apple A15 Bionic, shodné s těmi, kterými disponují iPhony 13. iPhony SE 3 se tak dočkaly konkrétně funkce Deep Fusion, která je schopná pomocí strojového učení zjednodušeně řečeno zaostřit a tím pádem i zvýraznit i drobnosti na fotkách jako například strukturu látky, vlasy, drobné lístky květin a tak podobně. Jinými slovy to, co mělo dříve tendenci splývat, je nyní ostřejší a tedy i na oko líbivější. Druhou funkcí “navíc” je v pořadí již čtvrtá generace Smart HDR – tedy technologie, která opět velmi zjednodušeně řečeno poskládá výslednou fotku z vícero takřka současně vyfocených snímků, díky čemuž by se tak nemělo stát, že budou na výsledku slabá místa ve formě přesvícení, zkreslení barev či naopak nepřirozeně tmavých míst. V tomto případě je nicméně třeba dodat, že Smart HDR nabízí i iPhone SE 2, byť v nižší verzi. Poslední softwarovou novinku u iPhonu SE 3 pak ve výsledku ani nelze považovat vyloženě za vylepšení fotoaprátu, jelikož se jedná o fotografické styly – tedy de facto filtry, přes které je lze rovnou fotit, čímž odpadá následná postprodukce. Na to, jak moc se softwarové funkce podepisují na výsledné fotce, se můžete podívat na porovnáních níže.

iPhone SE 2 interier roh dolu iPhone SE 2 iPhone SE 3 interier 9 iPhone SE 3

iPhone SE 2 interier 14 iPhone SE 2 iPhone SE 3 interier 14 iPhone SE 3

iPhone SE 2 interier 4 iPhone SE 2 iPhone SE 3 interier 4 iPhone SE 3

iPhone SE 2 interier 7 iPhone SE 2 iPhone SE 3 interier 7 iPhone SE 3

iPhone SE 2 interier 9 iPhone SE 2 iPhone SE 3 interier 1 iPhone SE 3

Jak můžete na porovnáních sami vidět, na mnoha z nich jsou detaily u iPhonu SE 3 opravdu výraznější. Nejlépe je to dle mého názoru vidět na detailu látky z pohovky, na které jsou jednotlivá vlákna ostřejší, zatímco v případě iPhonu SE 2 svým způsobem splývají. Zcela objektivně lze ale říci, že rozdíl mezi fotoaparátem iPhonu SE 2 a 3 se alespoň z hlediska interiérového focení jeví jako velmi malý. Ano, při focení komplikovanějších či členitějších věcí je vidět, že SE 3 dokáže obraz softwarově zpracovat lépe a ve výsledku jsou z něj fotky ostřejší (třeba záběr na květinu), ale nejedná se dle mého o až tak velký rozdíl, který by člověka přiměl k tomu, aby přešel z iPhonu SE 2 na SE 3. Obrázek si ostatně udělejte sami i skrze galerie níže.

Fotky z iPhonu SE 2 iPhone SE 2 interier 15 iPhone SE 2 interier 14 iPhone SE 2 iPhone SE 2 interier 13 iPhone SE 2 interier 12 +12 fotek iPhone SE 2 interier 11 iPhone SE 2 interier 10 iPhone SE 2 interier 1 iPhone SE 2 interier 8 iPhone SE 2 interier 7 iPhone SE 2 iPhone SE 2 interier 9 iPhone SE 2 iPhone SE 2 interier 5 iPhone SE 2 interier 3 iPhone SE 2 interier 4 iPhone SE 2 iPhone SE 2 interier 6 iPhone SE 2 interier 2 Vstoupit do galerie

Fotky z iPhonu SE 3 iPhone SE 3 interier 15 iPhone SE 3 interier 14 iPhone SE 3 iPhone SE 3 interier 13 iPhone SE 3 interier 12 +12 fotek iPhone SE 3 interier 11 iPhone SE 3 interier 10 iPhone SE 3 interier 9 iPhone SE 3 iPhone SE 3 interier 8 iPhone SE 3 interier 7 iPhone SE 3 iPhone SE 3 interier 1 iPhone SE 3 iPhone SE 3 interier 5 iPhone SE 3 interier 3 iPhone SE 3 interier 4 iPhone SE 3 iPhone SE 3 interier 6 iPhone SE 3 interier 2 Vstoupit do galerie

Již za pár hodin pro vás budeme na Letem světem Applem mít připravený další článek zaměřený na srovnání nového iPhonu SE, tentokrát však při focení venku a navíc s iPhonem 13 mini. Zajímá-li vás tedy to, jak si novinka oproti loňskému prckovi povede, určitě nás v nadcházejících hodinách nepřestávejte sledovat.

