Podívejte se, jak moc se liší (PRODUCT)RED iPhone SE 3 od SE 2

Včera zamířily do prodejů nové iPhony SE 3 a jelikož se nám podařil jeden ulovit do redakce Letem světem Applem, byla by škoda se na něj takto při víkendu nepodívat zblízka – tím spíš, když má rozhodně čím zaujmout, byť to tak na první pohled nemuselo vůbec vypadat.

iPhony SE 3 jsou dostupné ve zdánlivě stejných barvách jako jejich předchůdci – tedy v černé, bílé a červené. Při bližším zkoumání si nicméně odlišnosti odstínů chtě nechtě všimnete, jelikož tmavá verze má lehký nádech do modra, kvůli čemuž nese označení temně inkoustová, bílá je zase lehce nazlátlá, od čehož se odvíjí její název hvězdně bílá, a i červená je letos nakonec trochu jiná, i když se jmenuje stejně jako ta předešlá. Když jsem dal totiž SE 3 vedle SE 2, nešlo si nevšimnout toho, že je oproti modelu z roku 2020 výrazně tmavší, což může někomu vyhovovat o poznání více. Zajímavé přitom je to, že na produktových stránkách Applu byste si u (PRODUCT)RED iPhonu barevné odlišnosti od SE 2 všimli jen stěží. Ostatně, detailně si můžete telefony prohlédnout v galerii níže. Dopředu jen upozorním, že na SE 2 je nalepeno tvrzené sklo, kvůli čemuž má výraznější horní senzory spolu s Home Buttonem.

Fotogalerie iPhone SE 2 vs 3 1 iPhone SE 2 vs 3 2 iPhone SE 2 vs 3 3 iPhone SE 2 vs 3 4 +16 fotek iPhone SE 2 vs 3 5 iPhone SE 2 vs 3 6 iPhone SE 2 vs 3 7 iPhone SE 2 vs 3 8 iPhone SE 2 vs 3 9 iPhone SE 2 vs 3 10 iPhone SE 2 vs 3 11 iPhone SE 2 vs 3 12 iPhone SE 2 vs 3 13 iPhone SE 2 vs 3 14 iPhone SE 2 vs 3 15 iPhone SE 2 vs 3 16 iPhone SE 2 vs 3 17 iPhone SE 2 vs 3 18 iPhone SE 2 vs 3 19 Vstoupit do galerie

Kromě odlišného odstínu použité červené je milým a bezesporu příjemným detailem iPhonu SE 3 to, že již jeho záda nezohyzďují certifikační symboly, které se stejně jako v případě iPhonů 12 a 13 přesunuly na bok – tedy konkrétně na jeho hliníkový rámeček. Na zádech iPhonu SE 3 tak naleznete jen a pouze logo Applu spolu s nápisem (PRODUCT)RED, který dává jasně najevo, že koupí této barevné varianty přispíváte na dobrou věc – v současnoti je to konkrétně Globálnímu fondu na boj s COVID-19. Nicméně odstín červené a přesunutí symbolů certifikace jsou de facto jedinými prvky, kterými se SE 3 od SE 2 liší – tedy samozřejmě z hlediska vizuální stránky věci. Na to, jak fotí a jak celkově funguje se podíváme v nadcházejících hodinách a dnech. První fototest vám na LsA naservírujeme již za pár hodin.

iPhone SE 3 na Alze seženete zde