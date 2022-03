Naše první dojmy z iPhonu SE 3: Je dobrý, avšak bohužel už šestým rokem

Na dnešní den si Apple naplánoval start prodejů minulý týden představených novinek v čele s iPhony SE 3. generace nebo chcete-li iPhony SE 5G. A jelikož jsem měl možnost si jeden tento kousek již řádně díky našemu partnerovi iStores osahat, v následujících řádcích vám vylíčím, jak na mě jakožto na dlouhodobého uživatele iPhonů, který má v současnosti v kapse model 13 Pro Max, působí.

Přiznám se, že když Apple minulý týden iPhone SE 3 představil, absolutně jsem ho nekritizoval, ale svým způsobem jsem se ho zastával. Klasický rámečkový design mě totiž osobně jednak neuráží a jednak jsem přesvědčen o tom, že jej mnozí uživatelé stále rádi upřednostní před bezrámečkovými iPhony s Face ID. Ostatně, například moji rodiče jsou spokojenými uživateli rámečkových iPhonů a na bezrámečkové je to tak nějak netáhne, protože jim zkrátka nyní používané modely vyhovují více jak z hlediska úchopu, tak pro Touch ID. Abych však byl upřímný, nejsem si úplně jistý, zda by je SE 3 v porovnání s jejich nynějšími iPhony, konkrétně modely SE 2 a 8 Plus, přesvědčil k upgradu.

Jestli jsem něco od iPhonu SE 3 očekával, pak to byla rychlost. Novinka totiž dostala do vínku stejný čipset jako iPhone 13 (Pro), který je rychlý neskutečně a tudíž jsem z logiky věci čekal totéž. Nejsem si však úplně jistý, že jsem totéž dostal. Ano, tento telefon je rychlý a to opravdu extrémně, na druhou stranu ale rychlost na malém 4,7” displeji, který se oproti předešlým generacím ani o píď z hlediska technických specifikací neposunul, tak úplně nepocítíte. Ano, aplikace nabíhají skutečně bleskově, ale že by to byl až tak výrazný rozdíl oproti iPhonu SE 2, to se říci nedá. Na druhou stranu ale musím říci, že kdo bude přecházet z iPhonu dejme tomu pět let starého či z Androidu, asi mu rychlost tohoto modelu vyrazí dech.

Zatímco zhodnotit výdrž samozřejmě po pár desítkách minut používání nejsme schopen a rychlost 5G jakbysmet, co se týče fotoaparátu, zde musím říci, že minimálně první dojem je opravdu dobrý. Širokoúhlý objektiv, který tentokrát spoléhá mnohem víc na software než předešlé generace tohoto modelu, totiž dokáže fotit opravdu hezké fotky, které jsou dle mého – alespoň po pár “cvaknutích” srovnatelné se širokoúhlým fotoaparátem iPhonu 13. Na větší závěry si nicméně raději ještě počkám, jelikož bude třeba fotoaparát otestovat mnohem víc.

Budu-li upřímný, v předešlých řádcích jsem shrnul vlastně vše, co tak nějak lze na “novince” v rámci prvních dojmů otestovat. Bohužel nebo bohudík se totiž jedná skutečně jen o mírně vylepšený iPhone SE 2. generace, což jinými slovy znamená, že na pulty obchodů míří skutečně dobrý telefon, avšak bohužel už šestým rokem v kuse. SE 2 je totiž přeci jen pouze vylepšený iPhone 8 odhalený v roce 2017 po boku 2017. Je to dobrá cesta? Jak pro koho. Pro milovníky technologií určitě ne, avšak pro ty samozřejmě SE 3 není. Myslím si však, že pro méně náročné uživatele bude SE 3 ať už pro svůj foťák 5G či potenciální výdrž baterie velmi zajímavou volbou ke koupi ať už coby vstupenky do světa Applu, nebo generačního posunu směrem výše.

