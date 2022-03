Podívejte se, jak fotí iPhone SE 3 venku

Není tomu ani 24 hodin, co jsme vám na našem portálu naservírovali náš první fototest nedávno představeného iPhonu SE 3, který v něm změřil síly v interiéru s iPhonem SE 2. Pokud se vám fotky z novinky líbily, následující řádky a především pak fotky vás zcela určitě potěší. Telefon jsme totiž již stihli vzít i na první venkovní testy a nyní přinášíme první ucelenější fotoreport, byť zatím bez srovnání s jiným modelem. To však dorazí již za pár hodin.

Fotogalerie iPhone SE 3 foto venku 1 iPhone SE 3 foto venku 2 iPhone SE 3 foto venku 3 iPhone SE 3 foto venku 4 +25 fotek iPhone SE 3 foto venku 5 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 6 iPhone SE 3 foto venku 8 iPhone SE 3 foto venku 11 iPhone SE 3 foto venku 12 iPhone SE 3 foto venku 13 iPhone SE 3 foto venku 14 iPhone SE 3 foto venku 16 iPhone SE 3 foto venku 17 iPhone SE 3 foto venku 18 iPhone SE 3 foto venku 19 iPhone SE 3 foto venku 20 iPhone SE 3 foto venku 21 iPhone SE 3 foto venku 23 iPhone SE 3 foto venku 24 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 25 iPhone SE 3 foto venku 27 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 28 iPhone SE 3 iPhone SE 3 foto venku 30 iPhone SE 3 foto venku 31 iPhone SE 3 foto venku 32 iPhone SE 3 foto venku 33 iPhone SE 3 foto venku 35 iPhone SE 3 foto venku 36 Vstoupit do galerie

Zcela objektivně řečeno, jednoobjektivový fotoaparát iPhonu SE 3 není z hlediska technických specifikací žádný zázrak. Nabízí totiž stejné hardwarové specifikace jako tentýž model z roku 2020, což jinými slovy znamená, že sice neurazí, avšak náročnější uživatele ani vyloženě nenadchne. Nabízí totiž “jen” 12MPx širokoúhlý objektiv, který disponuje clonou f/1,8. což je jen tak pro zajímavost stejná clona, kterou disponuje ultraširokoúhý objektiv iPhonů 13 Pro (Max). Co se pak týče širokoúhlých objektivů “třináctek”, základní modely nabízí objektivy se clonou f/1,6 a řada Pro pak dokonce f/1,5. Už z těchto hodnot je tedy jasná, že oproti iPhonům 13 musí SE 3 zákonitě zaostávat minimálně při focení v horších světelných podmínkách. Na to, jak nový iPhone SE 3 fotí, se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce. Do komentářů nám pak můžete napsat, jak se vám jejich kvalita zamlouvá, respektive zda je dle vás a iPhone dostačující či nikoliv.

