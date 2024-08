Kdy se začnou prodávat iPhony 16? Vše směřuje k tomuto datu

Pokud se těšíte na příchod nové generace iPhonů, máme pro vás dobrou zprávu – do ruky by se vám totiž měla dostat za méně než měsíc, budete-li tedy mít trochu štěstí. Apple sice zatím neoznámil oficiálně ani datum představení, natož pak start předobjednávek telefonů a následné prodeje, nicméně díky zdrojům reportéra Marka Gurmana máme o obojím již víceméně jasno.

Již z dřívějších článků víte, že k představení Apple novinek v čele s iPhony 16 (Pro) by mělo dojít v úterý 10. září. Co se pak týče startu předobjednávek, ty má mít Apple naplánován na tentýž týden, konkrétně pak na pátek 13. září. Pokud tedy budou jablíčkáři rychlí, dost možná přestanou pátek třináctého vnímat negativně. Co je však důležitější, Apple by měl dodržet svůj tradiční týdenní rozestup mezi startem předobjednávek a prodejů, což by znamenalo, že nové iPhony dorazí na pulty obchodů v pátek 20. září. Kromě iPhonů 16 a 16 Pro bychom se měli v tentýž den dočkat i startu prodejů nových AirPods a Apple Watch. A na jaké produkty se těšíte v září nejvíce vy?