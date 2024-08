The Relay: Apple zveřejnil pěknou reklamu věnovanou handicapovaným sportovcům

Krátce před paralympijskými hrami v Paříži 2024 zveřejnil Apple reklamu věnovanou handicapovaným sportovcům. Apple v ni prezentuje, že jeho produkty jsou určené pro každého, ať už jste sprinter, závodník na invalidním vozíku, dráhový cyklista nebo plavec. Funkce jako je workout, metriky spánku, cíle cvičení a mnoho dalšího společně s možností analyzovat svůj výkon na iPadu nebo Macu vám zajistí, že máte možnost co nejlépe trénovat a soutěžit. Reklama prezentuje běžný den sportovců od chvíle, kdy se probudí v posteli až po moment, kdy na konci tréninku řeší své výkony s trenérem a analyzují, co udělali dobře a co naopak špatně. Apple dlouhodobě vytváří své produkty tak, aby byly dostupné pro každého, bez ohledu na jeho handicap nebo omezení, a to jak fyzické nebo psychické.