Podnikání Applu v Číně je podle Trumpa neudržitelné! Stěhování výroby do USA je však holý nesmysl

Celní politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa nelze zejména s ohledem na posledních několik dnů označit jinak než jako neuvěřitelně vrtkavou. Výše cel napříč nejrůznějšími zeměmi, zejména pak v Číně, se totiž mění de facto každým dnem, přičemž včera večer překvapil Trump například i tím, že se rozhodl valnou většinu cel odložit o 90 dní, zatímco cla v Číně naopak ještě zvýšil a to na dosavadních 125 %. Pomyslný olej do ohně přitom nepřilévá Trump jen svými nepředvídatelnými kroky, ale i svými prohlášeními do médií, která vzbuzují otázky nejen ohledně budoucnosti, ale i ohledně toho, zda si vůbec uvědomuje, jak některé firmy v čele s Applem vlastně fungují. Řeč je třeba o jeho vizi přesunout výrobní závody Applu z Asie a zejména pak Číny do USA, což je naprosté sci-fi. Trump se ale evidentně své vize stále drží.

Poté, co v noci z úterý na středu novinářům řekl, že si myslí, že by měl Apple výrobu z Asie do USA přestěhovat, před pár hodinami přišel s dalším poměrně zarážejícím tvrzením. Konkrétně se nechal slyšet, že podnikání Applu v Číně je naprosto neudržitelné a stejně tak jeho investice. Ty by se pak měly dle Trumpa přesunout do USA, čímž by zde vznikla nová pracovní místa a celkově by posílila zdejší ekonomika. Háček je však v tom, že dodavatelský řetězec Applu rozložený v Asii je jednak neuvěřitelně spletitý a jednak není v žádném případě jen o fabrikách a výrobních liniích, ale taktéž o lidech, kteří zde pracují. Náklady na ně jsou totiž oproti USA logicky podstatně nižší, ale co je možná ještě důležitější, je jich tu dostatek a navíc jsou dlouhodobě kvalifikovaní. I kdyby se tedy Applu podařilo vystavět „na zelené louce“ veškeré fabriky, které by mu umožnily výrobu přesunout z Asie, nebo minimálně z Číny, do USA, narazí prakticky 100% na problém s lidskými zdroji.

V tuto chvíli je nicméně velkou otázkou, zda si Trump bude ochoten něco takového připustit a potažmo zda bude schopen Applu do jisté míry pomoci. V minulosti mu totiž například udělil výjimku z cel na produkty dovážené z Číny, díky čemuž tak nemusel kalifornský gigant zdražovat ani nic podobného. Totéž se však nyní Timu Cookovi u Trumpa vyjednat nepodařilo a je otázkou, zda se mu to podaří, když mu Apple nepůjde takříkajíc „na ruku“ a nepokusí se přesunout – byť naprosto nesmyslně – výrobní závody z Asie do USA. Nejspíš nás tedy čekají opravdu zajímavé časy, které by v kůži Tima Cooka asi nikdo zažívat nechtěl.