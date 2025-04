Zdražení iPhonů či předzásobení: 4 možnosti, jak se Apple vypořádá s Trumpovými cly

Minulý týden Trumpova administrativa oznámila dramatický plán celních opatření, který by zasáhl prakticky každou zemi mimo USA. Akcie Applu na to zareagovaly prudkým poklesem a propadly se téměř o 10 %. Vzhledem k tomu, že Apple spoléhá téměř výhradně na zahraniční výrobu, je to pro firmu vážný problém. Podle Marka Gurmana z Bloombergu má ale Apple několik způsobů, jak dopady zmírnit. Základní cena vyšší řady iPhonů zůstává od roku 2017 na 999 dolarech. Apple se snaží tyto ceny zachovat i přes inflaci a vývoj na trhu. Jenže nové celní pořádky by to mohly změnit. S 54% clem na Čínu, 26% na Indii, 46% na Vietnam a dalšími vysokými sazbami je zachování současných cen prakticky nemožné.

Některé země jako Indie či Vietnam údajně aktivně vyjednávají výjimky, ale Čína nikoli. A právě na Číně Apple stále velmi závisí. Proto se Apple snaží diverzifikovat výrobu a postupně ji přesouvat jinam – ovšem rozhodně ne do USA. Gurman přichází s několika scénáři, jak by Apple mohl reagovat:

Vyjednat s dodavateli lepší ceny komponent i výroby

Část nákladů „spolknout“ – Apple má průměrnou marži kolem 45 %

Dočasně jen mírně upravit, dokud nevyhodnotí dopady

Masivně dovážet zboží do USA před zavedením cel a využít stávající zásoby

Podle zpráv si Apple skutečně vytvořil velké zásoby produktů na americkém trhu. Ty totiž clu zatím nepodléhají. To dává společnosti čas alespoň do uvedení nové generace iPhonů na podzim. Ačkoliv se Apple nebojí případného zdražení, snaží se jej co nejvíce oddálit. Nelze ale vyloučit, že Tim Cook opět zasáhne a bude lobovat za výjimku, podobně jako v prvním funkčním období Donalda Trumpa.