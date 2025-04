Ohebný iPhone a iPad dorazí prý už příští rok!

Zvěsti o skládacím iPhonu, který by měl dorazit v příštím roce, se množí. Méně se ale zatím ví o druhém velkém skládacím zařízení, na kterém Apple údajně pracuje, a sice o přelomovém iPadu Fold. A právě ten teď znovu zmiňuje analytik Jeff Pu, podle kterého Apple chystá hned dva skládací produkty na rok 2026. Ve své nové zprávě, kterou získal web 9to5Mac, Pu tvrdí, že Apple uvede nejen 7,8palcový iPhone Fold, ale i větší 18,8palcový skládací model, který se pravděpodobně zařadí do řady iPadů. Obě zařízení by podle něj měla vstoupit do hromadné výroby ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026.

Jeho tvrzení tak částečně odporuje předchozímu výhledu Marka Gurmana z Bloombergu, který v prosinci uvedl, že skládací iPad je teprve ve vývoji a Apple s jeho uvedením počítá nejdříve v roce 2028. Dle Gurmana má jít o zařízení velikosti dvou iPadů Pro vedle sebe, které se bude rozkládat jako kniha. Zatím tedy není jasné, jaká časová osa je reálnější. Pu však zopakoval své dřívější odhady, což naznačuje, že má důvěru ve své zdroje v dodavatelském řetězci. Pokud by se skutečně naplnila jeho předpověď, čekal by nás na podzim 2026 možná jeden z nejambicióznějších produktových cyklů Applu za poslední roky. Přivítali byste skládací zařízení od Applu?