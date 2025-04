Epic rozdává zdarma hned tři super hry! Už jste si je vyzvedli?

Nemáte plány na nadcházející víkend? Výborně! Na Epic Games Store je totiž nyní k dispozici trojice fajn her, které vám můžou nadcházející dny zpříjemnit. Pokud vás tedy podobné hry baví, určitě není od věci dát tomuto titulu šanci a naplno si jej užít. Stojí totiž rozhodně za to a zdarma se určitě neodmítá. Bohužel, stejně jako hry zdarma v předešlých týdnech, i tento titul je k dispozici jen a pouze pro Windows a to do příštího čtvrtka, konkrétně pak do 16:59.

Arcadegeddon

Arcadegeddon je dynamická multiplayerová střílečka, která vás zavede do barevného světa plného akce a nostalgie. Využívá retro estetiku herních automatů, ale přináší moderní mechaniky, díky nimž je každá hra unikátní. Kombinace kooperativního hraní a žánrových prvků, jako jsou rogue-like a střílečky, dává hráčům možnost neustálého zlepšování svých dovedností a vybavení. Významným prvkem je také otevřený svět, ve kterém se můžete potkat s dalšími hráči a společně se pustit do náročných výzev. Ačkoliv hra není příliš komplexní, její rychlý spád a přístupnost dělají z Arcadegeddon ideální volbu pro každého, kdo hledá zábavu na krátké, ale intenzivní herní seance.

Arcadegeddon lze zdarma stáhnout zde

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms je fascinující idle hra, která kombinuje prvky známého Dungeons & Dragons univerza s chytlavou mechanikou automatického boje. Hráči se ujímají vedení skupiny legendárních hrdinů, které postupně vybavují, vylepšují a posílají do dobrodružství, přičemž si mohou užívat i pasivní zisk odměn. Každý hrdina má unikátní schopnosti, které hráči strategicky kombinují, aby dosáhli co nejlepších výsledků. I když jde o idle hru, nabízí slušnou míru taktiky při výběru postav a optimalizaci jejich výkonu. Pro fanoušky D&D a příznivce idle her je to ideální volba pro dlouhé hodiny zábavy bez nutnosti neustálé interakce.

Idle Champions of the Forgotten Realms můžete stáhnout zde

Fotogalerie #2 Idle Champions 1 Idle Champions 2 Idle Champions 3 Idle Champions 4 Idle Champions 5 Vstoupit do galerie

River City Girls

River City Girls je svěží a energická beat ‚em up hra, která se odehrává v populárním univerzu River City, známém z klasických arkádových her. S dvěma silnými hrdinkami, Kyoko a Misako, na cestě za záchranou svých unesených kluků, nabízí titul nejen nostalgickou akci, ale i moderní vylepšení, které zaujmou i nové hráče. Kombinace barevné grafiky, svižného bojového systému a vtipného scénáře dává hře osobitý šarm, který osloví širokou škálu hráčů. River City Girls nepostrádá ani RPG prvky, kdy postavy postupně zlepšují své dovednosti a získávají nové schopnosti. I když je hra na první pohled jednoduchá, její zábavný a dynamický soubojový systém zaručuje, že vás udrží na obrazovce i dlouho po překonání úvodních úrovní.

River City Girls lze stáhnout zdarma zde