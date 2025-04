Tenisky, které obouval Steve Jobs: Jaká je historie ikonických New Balance?

Pokud se podíváte na jakoukoliv fotku Steva Jobse z posledních let jeho kariéry, obvykle je oblečen do své charakteristické „uniformy“, sestávající z černého roláku, modrých džín a tenisek New Balance. Právě na jejich historii se blíže podíváme v našem dnešním článku.

New Balance je značka, která si vydobyla pověst jak mezi sportovci, tak mezi milovníky módy. Původně byla považovaná za typickou „obuv pro taťky“, dnes se ale těší oblibě napříč generacemi. Mezi její nejslavnější nositele patřil i spoluzakladatel Applu Steve Jobs, který se bez svých oblíbených New Balance tenisek neobešel. Pojďme se podívat na fascinující cestu, kterou tato značka ušla.

Počátky New Balance aneb slepičí inspirace

Značka New Balance vznikla v roce 1906, kdy irský imigrant William J. Riley založil společnost New Balance Arch Support Company. Jeho cílem bylo pomoci lidem lépe udržet rovnováhu (odtud název „New Balance“) pomocí inovativních podpěrných vložek do bot.

Inspiraci Riley našel v přírodě – konkrétně u slepic. Pozoroval, jak jejich tříprsté nohy poskytují dokonalou stabilitu, a tuto myšlenku promítnul do designu svých produktů. Po desetiletí se firma zaměřovala pouze na ortopedické vložky, které se staly populárními nejen mezi dělníky, ale i mezi sportovci.

Průnik do sportovního světa

Právě sportovci požadovali nejen podpěrné vložky, ale také celé boty s lepší podporou. Tím se zrodila první bota New Balance – Trackster (1961), která přinesla revoluční vlnitou podešev pro lepší trakci. Klíčovým momentem v historii značky byl rok 1972, kdy ji odkoupil Jim Davis a přetvořil ji v globálně uznávanou značku běžeckých bot.

V roce 1976 přišel ikonický model New Balance 320, první bota s dnes tak známým „N“ logem. Tento model si okamžitě vysloužil titul nejlepší běžecé boty dle časopisu Runner’s World a upevnil pozici New Balance na trhu sportovní obuvi.

New Balance a Steve Jobs: Minimalismus a pohodlí

Značka New Balance se začala prosazovat nejen ve sportu, ale také v každodenní módě. Steve Jobs, spoluzakladatel Applu, se stal jednou z jejích nejznámějších tváří. Jeho ikonický outfit – černý rolák, džíny Levi’s 501 a tenisky New Balance 992 – se stal symbolem nenuceného minimalismu a funkčnosti. Jobs si New Balance oblíbil pro jejich pohodlí a nadčasový design, který souzněl s filozofií Applu.

New Balance jako ikona módy

V roce 1982 přišel model New Balance 990, jeden z nejdražších běžeckých modelů své doby. Rychle se stala symbolem statusu a začala si budovat kultovní postavení nejen mezi sportovci, ale i v módních kruzích. V 90. letech a na počátku 21. století se značka pevně usadila v popkultuře. Nosili ji hiphopeři, skateboardisté i podnikatelé. Spolupráce s módními značkami jako J.Crew, Casablanca nebo Jaden Smith posunuly New Balance ještě dále do světa high fashion.

Nejslavnější modely New Balance

New Balance 574 – Ikonický model z roku 1988, který kombinuje prvky dvou starších bot. Jeho nadčasový design a pohodlí z něj dělají jeden z nejprodávanějších modelů značky.

New Balance 990 – Jeden z nejoblíbenějších modelů Steva Jobse. Nabízí vynikající podporu a klasický vzhled, který nikdy nevyjde z módy.

New Balance 327 – Moderní model inspirovaný retro stylem 70. let. Spojení pohodlí a stylu z něj dělá hit mezi mladší generací.

Po více než sto letech zůstává New Balance věrný původnímu poslání Williama J. Rileyho – nabízet maximální podporu a pohodlí. Ať už jste běžec, milovník módy nebo technologický vizionář jako Steve Jobs, New Balance si najde cestu do vašeho života. Díky své kombinaci funkčnosti a stylu je značka nejen symbolem kvality, ale také neodmyslitelnou součástí moderní kultury.

