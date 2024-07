Tento emulátor PS1 her pro iPhony a iPady je nyní ještě lepší!

Hráli jste v minulosti na PS1? I když hry z první konzole od Sony působí dnes především po grafické stránce úsměvně, nedá se některým upřít, že jde o naprosté legendy. Nyní si můžete zahrát tyto tituly i na vašem iPhonu nebo iPadu. Zmínit lze PS emulátor Gamma, který na iOS debutoval v květnu, a to se změnou zásad App Store. Tento emulátor byl označován za velmi povedený, nicméně nyní přichází s aktualizací řada vylepšení, díky kterým je ještě lepší.

A na co se můžeme po nové aktualizaci vlastně těšit? V popisu aktualizace vývojáři píší, že přidali nové nastavení pro Enhanced Audio. Zároveň byl vylepšen zvuk za pomoci „použití efektů reverb a interpolace“. To má dle vývojářů zlepšovat ve hrách zvukové efekty, které byly dříve problematické. Gamma může nyní také emulovat adaptér PlayStation Multitap, což umožňuje, aby určité hry podporovaly až 4 hráče, nikoli jen 2. V dalších aktualizacích za poslední měsíc Gamma přidala podporu pro výměnu disků, což hráčům umožňuje snadno přepínat mezi disky ve hrách s více částmi, aniž by se museli vracet do hlavní nabídky. Zároveň dorazila podpora chatů. Kromě těchto změn jsou nyní k dispozici nové vzhledy ovladačů a knihovna her má nový design. Tato aktualizace také opravuje problém s určitými tituly a dává uživatelům přístup k ještě více hrám. Gamma je k dispozici zdarma v App Store pro modely iPhone a iPad se systémem iOS 15 nebo novějším, i když obsahuje reklamy. Reklamy lze odstranit jednorázovým nákupem Gamma Pro za 4,99 $.