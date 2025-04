Recenze Genesis Zircon 660 Pro: Myš, která se hodí pro každou ruku i hru

Pokud jste někdy hledali herní myš, která nabízí nejen výjimečný výkon, ale i vzhled, který zaujme, dost možná jste ji právě našli. Do redakce nám totiž dorazila na vyzkoušení myška Genesis Zircon 660 Pro v bílém provedení a po pár týdnech testování musím říci, že stojí opravdu za to. Zatímco běžně se u herních periferií ne vždy klade důraz na design, u této myši je to jinak – námi testované bílé provedení je totiž natolik elegantní, že zaujme na první pohled, ale zároveň není nijak křiklavé. Teď už ale nepředbíhejme a pusťme se do jejího hodnocení.

Design a zpracování

Jak už jsem zmínil, bílá varianta myši je opravdu povedená. U herních periferií se často setkáváme s agresivním designem, který je postavený na černých nebo tmavých odstínech. U Zircon 660 Pro však výrobce vsadil kromě černé i na čistotu bílého odstínu, což je příjemná změna. Myš působí velmi moderně, přitom minimalisticky a díky hladkému plastovému povrchu se snadno udržuje v čistotě, což určitě ocení každý, kdo nechce mít po několika dnech používání na myši otisky prstů.

Ergonomie této myši je na velmi slušné úrovni. Její kompaktní a symetrické tělo je navrženo tak, že skvěle sedí do ruky, ať už ji držíte v typickém palm gripu nebo claw gripu. Osobně jsem ji používal jak pro běžnou práci, tak pro několikadenní herní maratony přes Velikonoce, a musím říct, že i při dlouhém používání mi ruka neztuhla a nebolela. Překvapivě mi vyhovovalo i to, jak dobře se drží v menších rukou, což u většiny herních myší nebývá pravidlem.

Výkon a funkce

Genesis Zircon 660 Pro je myš, která se nezalekne ničeho. S optickým senzorem Pixart PAW3395, který umožňuje nastavení DPI až na 26 000, dostanete výkon, který je pro běžného uživatele snad až přehnaný. Pokud však hledáte myš pro kompetitivní hraní, kde každý milimetr pohybu znamená vítězství, tuto myš si okamžitě zamilujete. V praxi jsem měl možnost testovat jak v FPS hrách, tak v real-time strategiích, a vždy jsem cítil naprostou přesnost a plynulost.

K tomu připočtěte 3 možnosti připojení: bezdrátové 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 a tradiční kabelové připojení přes USB-C, což vám umožní bez problému přepínat mezi zařízeními podle potřeby. Pokud často přecházíte mezi PC, notebookem a třeba i tabletem, určitě oceníte tuto univerzálnost. Připojení je stabilní, bez ztrát signálu nebo zpoždění, což je pro mě jako pro hráče klíčové.

Co se týče spínačů, u této myši se používají mechanické spínače Kailh 8.0, které mají garantovanou životnost až 80 milionů kliknutí. Po několika dnech intenzivního používání mám pocit, že jsou velmi citlivé a přitom příjemně tiché – to je pro mě velké plus, protože spínače nezkreslují zvuk při hraní a ani při dlouhém psaní.

Výrazným plusem je také interní paměť, která vám umožní nastavit si vlastní profily s makry a nastavením DPI. Můžete si tedy myš přizpůsobit nejen na své oblíbené hry, ale i pro pracovní účely. Na rozdíl od mnoha jiných modelů není nutné neustále mít nainstalovaný software, což mi při testování připadalo jako velká výhoda.

Výdrž a baterie

Co mě osobně na této myši opravdu překvapilo, byla její výdrž na baterii. Díky 400 mAh baterii jsem dosáhl na jedno nabití až 80 hodin hraní a používání. To je vynikající výsledek, a i když připojíte myš přes kabel, stále je k dispozici i funkce „plug and play“, což znamená, že můžete pokračovat v práci nebo hraní bez přerušení.

K nabíjení se používá moderní USB-C, což je ideální, protože konečně odpadá problém s neustálým hledáním správného kabelu. Nabíjení je rychlé a efektivní, což je u herní myši velmi důležité, když jste často na cestách nebo uprostřed intenzivního hraní.

Resumé

Genesis Zircon 660 Pro je opravdu výborná herní myš s ještě lepším poměrem cena – výkon, která nabízí skvélé zpracování, precizní výkon a dlouhou výdrž. Navíc, její bílý design ji činí vynikajícím doplňkem do jakéhokoli herního setupu nebo pracovního prostředí, kde chcete kombinovat vzhled s funkcionalitou. S tímto modelem získáte nejen solidní nástroj pro jakoukoli hru, ale také elegantní a ergonomické zařízení, které vám bude sedět jak na stole, tak v ruce. Pokud jste náročný hráč nebo někdo, kdo si cení vysokého výkonu a komfortu i při delších herních seancích, Zircon 660 Pro rozhodně doporučuji. Osobně jsem si ji opravdu oblíbil a nedám na ni dopustit.

Myš lze zakoupit například zde