Podívejte se na detailní video realistické makety iPhone 16 Pro

Leaker vystupující na sociální síti X pod přezdívkou Majin Bu zveřejnil video, ve kterém ukazuje realistickou maketu iPhone 16 Pro. Na videu si můžeme detailně prohlédnout rozmístění tlačítek, které se sice nepatrně, ale přece jen změní oproti iPhone 15 Pro. Nejzajímavější je však pohled na nové Capture Button tlačítko, které by mělo být kapacitní nebo nabídnout rovnou dotykový mini display a i když se všeobecně předpokládá už kvůli jeho označení, že bude sloužit pro natáčení videa a pořizování fotografií, zatím není příliš jasné, jak bude vlastně v praxi fungovat.

Tlačítko by mělo stejně jako u klasických fotoaparátů umožnit takzvané namáčknutí a následné ztlačení spouště, díky čemuž nejprve zaostříte a poté pořídíte fotografii bez toho, aniž byste se museli dotknout displeje telefonu. Dále pak Majin zveřejnil video, které ukazuje makety nebo chccete-li mockupy všech očekávaných iPhonů pro letošní rok.

iPhone 16 Pro here is how it looks in the case pic.twitter.com/zve8INuV8J

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 8, 2024