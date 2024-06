AI Mety do iOS 18 nakonec nedorazí! Důvod vás nepřekvapí

Je tomu sice jen pár hodin od chvíle, kdy se na světlo světa dostaly informace o tom, že Apple jedná s Metou o potenciálním nasazení jejího AI modelu do iOS 18, a už je zas vše jinak, tedy alespoň částečně. Na celou záležitost si totiž nyní posvítila agentura Bloomberg, které se podařilo od jejích zdrojů získat pár velmi zajímavých, leč ve výsledku nepřekvapivých informací. O čem je konkrétně řeč?

Zdroje Bloombergu potvrdily včerejší informace o tom, že Apple s Metou zasedly k jednacímu stolu ohledně potenciálního nasazení AI Meta do iOS 18, kde by zaujal místo vedle ChatGPT či do budoucna Google Gemini a dalších velkých jazykových modelů. Schůzka však podle Bloombergu pro Metu rozhodně úspěšná nebyla, ba právě naopak. Jednání byla poměrně rychle ukončena s tím, že Apple absolutně nesdílí názory Mety v oblasti ochrany osobních údajů uživatelů a právě kvůli velkým názorovým rozdílům celou myšlenku odpískal. Pokud jste se tedy obávali toho, že by Meta AI do iOS 18 skutečně dorazila, můžete zůstat zcela klidní. Nic takového se totiž nestane – tedy minimálně ne do doby, než Meta přehodnotí svůj přístup k ochraně osobních údajů uživatelů.