Schyluje se k neuvěřitelnému partnerství? Apple prý chce spolupracovat s Metou!

Jestli si nějaké technologické společnosti nemohou přijít dlouhodobě na jméno, pak jsou to bezesporu Apple s Metou. Ty se totiž výrazně rozchází v celé řadě otázek v čele se soukromím uživatelů a přístupem k jejich datům, ale třeba i tím, zda je lepší otevřený nebo uzavřený ekosystém softwarů. Právě z tohoto důvodu absolutně nepřekvapí, že na sobě šéf Applu Tim Cook a šéf Mety Mark Zuckerberg nenechají při nejrůznějších rozhovorech, které ve kterých se otázky dotknou jedné či druhé společnosti, nit suchou. Jak se však nyní podle zdrojů Wall Street Journal zdá, minimálně částečné zakopání sekery je možná velmi blízko.

Zdroje výše zmíněného portálu přišly o víkendu konkrétně s tím, že přední zástupci Applu a Mety zasedli k jednacímu stolu ve snaze domluvit se na potenciální integraci module umělé inteligence Mety do iOS 18. Meta AI by se tedy mohla v budoucnu zařadit po bok ChatGPT, který byl již pro iOS 18 oznámen, potažmo dalších v čele s Google Gemini, které se mají do tohoto operačního systému chystat. Právě nabídnout co možná nejvíce AI modelů pro iOS má být pro Apple jeden z klíčových úkolů pro nejbližší měsíce, jelikož má výběrem přesvědčit uživatele k co největšímu využívání Apple Intelligence. Právě ta totiž bude z velké části na těchto AI modelech závislá s tím, že její inteligence bude ve výsledku záviset na tom, jaký model jí bude pohánět. Zda se Applu s Metou podaří dohodnout ale samozřejmě ukáže až čas. Veškerá jednání mají být totiž zatím na začátku.