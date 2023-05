Milovníci videoher, zbystřete! JBL přichází s herními headsety přesně pro vás

Komerční sdělení: Milujete hraní videoher, zejména pak na herních konzolích Xbox a PlayStation? Pak nám jistě potvrdíte, že s kvalitním headsetem se zážitek z hraní kvalitní hry může dostat na zcela nový level. A přesně taková je i novinka z dílny JBL. Řeč je konkrétně o herních sluchátkách Quantum 360X či 360P, která cílí právě na náruživé hráče – a to jak svými technickými specifikacemi, tak i designem.

Zatímco model 360X je určen primárně pro hráče na konzolích Xbox, kterým je designově přizpůsoben, model 360P potěší majitele PlayStationu 5. Oba modely však samozřejmě pohodlně připojíte jak kabelově, tak i bezdrátově k vašim herním počítačům a užijete si zábavu i s nimi. A co že od headsetu vlastně čekat? Kromě vynikajícího, hutného zvuku, který vám dá pocítit, jaké to je, když kolem vaší hlavy létají kulky, šustí prales, burácí neuvěřitelně výkonný motor závodního monopostu či euforicky skanduje stadion při nástupu vašeho mužstva ke klíčovému zápasu, je to zejména pohodlí a klid. Sluchátka totiž disponují velkými měkkými náušníky, které obklopí vaše uši a dokonale vás odříznou od vnějšího světa, což vám umožní ještě více se soustředit na hru. Vynikající je ale třeba i 22hodinová výdrž headsetu na jedno nabití, duální bezdrátové připojení pro minimalizaci latence či kvalitní odnímatelný mikrofon, který vám zajistí komunikaci s přáteli.

Pokud vás herní headsety JBL Quantum 360X či 360P zaujaly, určitě vás potěší, že je má jbl.cz skladem a doručí vám je s dopravou zdarma. Cena obou modelů je 3290 Kč.

Sluchátka JBL Quantum 360 můžete zakoupit zde