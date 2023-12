Zimní výprodej JBL je tu! Těchto 5 pecek lze nyní sehnat za bezkonkurenční ceny

Komerční sdělení: Konec roku a potažmo i začátek toho nového je spojen jako již tradičně se spoustou zimních nebo chcete-li povánočních výprodejů. Jeden takový právě probíhá i na JBL, díky čemuž si tak můžete pořídit reproduktory, sluchátka či soundbary za bezkonkurenční ceny A když říkáme bezkonkurenční, myslíme tím opravdu bezkonkurenční – slevy totiž srazily ceny těchto audio produktů i o desítky procent, což už je rozhodně znát.

Níže naleznete TOP 5 slev, které nás v redakci nejvíce zaujaly a vás by mohly také:

Slev má však JBL v rukávu mnohem víc a byla by proto škoda si je neprohlédnout a případně nevyužít. Je totiž více než pravděpodobné, že takto výrazný cenový pád tu v nadcházejících měsících již nebude. Jak už to však u výprodejů bývá, je omezen nejen dobou trvání (v tomto případě konkrétně do konce ledna 2024), ale taktéž počtem skladových zásob. A ty neomezené rozhodně nejsou. S nákupem byste proto raději neměli příliš otálet.

Kompletní nabídku Zimního výprodeje JBL naleznete zde