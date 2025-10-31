JBL BLACK FRIDAY 2025: Ušetřete až neuvěřitelných 46 %!

Komerční sdělení: Black Friday je tady, ty nejlepší JBL slevy letošního roku dorazily do obchodů.Pokud jste čekali na moment, kdy si koupíte soundbar s Dolby Atmos, ikonický přenosný reproduktor nebo prémiová sluchátka s Hi-Res Audio za téměř poloviční cenu,ten moment je právě teď.
Toto je 5 nejvýhodnějších dealů. Doporučujeme neváhat, jelikož slevy platí jen do vyprodání zásob. Nečekejte, až bude pozdě!
1.MEGA DEAL: JBL TOUR ONE M2 – Luxus pro audiofily se 46% slevou!
- Toto je největší sleva, jakou JBL kdy na tento vlajkový model nabídlo.
- Klíčové výhody: Hi-Res Audio, špičkové True Adaptive Noise Cancelling (ANC) a výdrž až 50 hodin.
- Sluchátka, která konkurují nejlepším modelům na trhu pořídíte nyní is prodlouženou zárukou o 1 rok.
- Získáte top zvuk s nejvyšší úsporou – téměř za poloviční cenu!
CZ: JBL Tour One M2 zakoupíte za pouhých 3 799,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 6 990,- Kč
SK: JBL Tour One M2 zakúpite len za 149,99 Eur na jbl.sk alebo u autorizovaných predajcov. Pôvodná cena: 279,90 EUR
2. JBL TUNE 520 BT – Bestseller, který je nyní levnější o 38 %
- Praktická sluchátka přes hlavu, ideální na cestování, do školy či práce.
- Nabízejí až 57 hodin přehrávání a legendární JBL Pure Bass Sound.
- Toto je jeden z nejlepších dealů pro každodenní poslech hudby
CZ: JBL Tune 520 BT pořídíte za 799,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 1 290,- Kč
SK: JBL Tune 520 BT zakúpite za 29,99 Eur na jbl.sk alebo u autorizovaných predajcov. Pôvodná cena: 49,99 EUR
3. JBL BAR 800 – Skutečné kino u vás doma (-22 %)
- Soundbar JBL BAR 800 má skutečný Dolby Atmos a odnímatelné bezdrátové zadní reproduktory, které vás vtáhnou přímo do děje.
- Ne nadarmo JBL ozvučilo první kina na světě, teď můžete mít tento zvuk doma.
- S 20% slevou si domácí kino dopřejete za cenu běžného soundbaru a ušetříte víc jak 5 000,- Kč
CZ: JBL BAR 800 zakoupíte za 17 599,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 22 690,- Kč
SK: JBL BAR 800 zakúpite za 695,99 Eur na jbl.sk alebo u autorizovaných predajcov. Pôvodná cena: 899,99 EUR
4. JBL PARTYBOX CLUB 120 – Rozjeďte každou párty (-25 %)
- JBL je pověstné svými párty reproduktory a právě model CLUB 120 s výkonem až 160 wattů získáte nyní jen za 7 490,- Kč
- Reproduktor je vybaven dynamickou futuristickou světelnou show se stroboskopickými efekty, které se synchronizují přímo s rytmem hudby.
- Nabízí až 12 hodin přehrávání a odolnost IPX4 vůči stříkající vodě znamená, že párty se nezastaví ani u bazénu.
CZ: JBL PartyBox Club 120 pořídíte za 7 499,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 9 990,- Kč
SK: JBL PartyBox Club 120 zakúpite za 299,90 Eur na jbl.sk alebo u autorizovaných predajcov. Pôvodná cena: 399,90 EUR
5. JBL LIVE FLEX – Komfortní sluchátka do uší (-17 %)
- Elegantní design, adaptivní ANC a Bluetooth 5.3.
- Spolehlivá sluchátka do uší s výdrží až 32 hodin.
- Sleva -17% činí z těchto sluchátek perfektní volbu pro každého, kdo hledá skvělý zvuk a pohodlí.
CZ: JBL LIVE FLEX zakoupíte za 2 499,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena 2.999,00 Kč
SK: JBL LIVE FLEX zakúpite za 99,99 Eur na jbl.sk alebo u autorizovaných predajcov. Pôvodná cena 119,99 EUR
CZ: Pokud jste si stejně nevybrali, tak mrkněte na kompletní Black Friday nabídku na www.jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců.
SK: Ak ste si nevybrali, tak mrknite na kompletnú Black Friday ponuku na www.jbl.sk alebo u autorizovaných predajcov