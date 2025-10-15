Z Hollywoodu do vašich obýváků: Toto je nová série JBL Soundbarů MK2

Komerční sdělení: Možná mnozí z vás ani nevěděli, jak významné postavení má JBL v historii kinematografie. Tento celosvětově známý audio brand s desítkami let zkušeností stojí za ozvučením prvních moderních kinosálů a dodnes je součástí mnoha z nich. I když se to na první pohled nemusí zdát, můžeme tvrdit, že zvuk od JBL je doslova všudypřítomný, protože kromě kinosálů totiž už dlouhá léta ozvučuje také nahrávací studia a koncertní arény. Proč by tedy neměl chybět ani ve vašem obývacím pokoji? A co můžete od nové řady JBL Soundbarů MK2 očekávat?
Historií ověřený zvuk kinosálů
JBL přináší do vašeho obývacího pokoje stejný zážitek, jaký po desetiletí doprovázel filmová studia a kinosály po celém světě. Náročnost diváků na úroveň filmů z oblasti kvality obrazu, ale i zvuku se neustále zvyšuje a vestavěné reproduktory televizorů už prostě nestačí. Nová série soundbarů JBL Bar MK2 posouvá domácí sledování filmů na novou úroveň, a to díky technologiím Dolby Atmos a DTS:X, které vytvářejí autentický 3D prostorový zvuk nebo posílení nízkých frekvencí subwooferu pomocí technologie AI SoundBoost.
Scéna se odehrává přímo kolem vás. Soundbary se automaticky kalibrují podle tvaru místnosti, takže televizor nemusí být uprostřed. O přesné směřování zvuku se stará MultiBeam 3.0, zatímco PureVoice 2.0 přináší křišťálově čisté dialogy i během akčních scén.
Odnímatelné prostorové reproduktory a nový „Noční režim“
Technologiemi nabité modely, jako JBL Bar 800 MK2, JBL Bar 1000 MK2 a vlajková loď série, JBL Bar 1300 MK2, navíc nabízejí odnímatelné bezdrátové zadní reproduktory, které okamžitě promění váš prostor ve skutečné kino. Potřebujete si odběhnout do kuchyně a připravit jídlo? Vezměte si jeden z přídavných reproduktorů s sebou a nenechte si nic ujít. Odnímatelné reproduktory Dolby Atmos soundbaru, Bar 1300 MK2, navíc disponují technologií Auracast, takže je propojíte s jakýmkoli Auracast reproduktorem. Spolu se silným basovým subwooferem tak získáte zvukový systém, který byl ověřen historií kinematografie.
Novinkou je takzvaný “Night Mode“, tedy noční režim, při kterém se subwoofer i soundbar vypne. Odnímatelné reproduktory umístěte na strany tak, aby směřovaly jen na vás. Díky této vychytávce si i v nočních hodinách můžete užít prostorový zvuk, a přitom nikoho z vašich sousedů nebo spících spolubydlících nerušit. Výdrž baterie odnímatelných reproduktorů je přibližně 10 hodin a nabíjejí se připojením k soundbaru. Tímto nočním režimem disponují všechny soundbary nové MK2 série, které mají odnímatelné reproduktory.
Na značce vaší televize nezáleží: JBL soundbary propojíte s každou TV
JBL je odborníkem na zvuk, ne výrobcem TV. Přesto jsou jejich soundbary kompatibilní s jakoukoli TV značkou. Díky tomu se dostáváme k dalšímu benefitu soundbarů MK2, a jím je „téměř“ kabelová svoboda. Pro připojení vám postačí jeden HDMI a jeden síťový kabel. Všechno čím vaše TV musí disponovat je tedy možnost připojení HDMI, což by neměl být žádný problém. Díky aplikaci JBL One, která je dostupná pro iOS a Android si navíc můžete zvuk soundbaru vyšperkovat do posledních detailů.
