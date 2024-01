JBL představilo nové reproduktory Xtreme 4, Clip 5 A Go 4

Certifikace vodě a prachu odolnosti na úrovni IP67

Vyrobeno z recyklovaných plastů a tkanin

Bluetooth 5.3 LE audio

Propojení více reproduktorů pomocí AuraCast

Výdrž baterie 12 hodin (Až o 3 hodiny déle při poslechu v režimu Playtime Boost)

Kompatibilita s aplikací JBL Portable

Dostupný v šesti barvách

Očekávaná cena je 1720 Kč

JBL GO 4

Nejmenší přenosný reproduktor, JBL GO 4, nadále nabízí překvapivě robustní zvuk a výrazné basy, a to přesto, že se vejde do kompaktního tvaru. Tento mini reproduktor je navržen pro cestování kamkoliv a vyniká inovativním tvarem, širším a odolnějším řemínkem, což zlepšuje ergonomii v ruce. JBL GO 4 disponuje 7 hodinami přehrávání, je odolný vůči vodě a prachu s certifikací IP67, podporuje Bluetooth 5.3 LE audio a umožňuje propojení s více reproduktory pomocí aplikace JBL Portable a technologie Auracast™. Sestává z šesti barevných provedení, a tak JBL GO 4 spojuje styl a funkcionalitu, což z něj činí ideálního společníka na cesty. Vyroben je z 80 % recyklovaných plastů a 100 % recyklované látky na mřížce reproduktoru. Navíc je balen v papírovém obalu s certifikátem FSC a potisk je proveden sójovým inkoustem.