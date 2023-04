Siri čeká s příchodem iOS 17 na iPhonech stěhování

Uživatelé Siri si s příchodem iOS 17 dočkají na iPhonech zajímavé změny. Spolehlivé zdroje portálu MacRumors totiž nyní přišly s tím, že čeká umělou asistentku Applu na novějších iPhonech pomyslné stěhování.

Řeč je konkrétně o animaci, která se po aktivaci Siri na iPhonech v současnosti spouští coby koule plná fialovo-růžovo-modré barvy ve spodní části displeje před veškerým obsahem zobrazovaným na něm. Applu se zřejmě zdá, že je tento formát příliš rušivý, a tak má v plánu na novějších iPhonech disponujícím Dynamic Islandem její přesunutí právě do dynamického ostrova. Jakmile tedy uživatel v budoucnu aktivuje Siri, animace se spustí v Dynamic Islandu a nebude rázem působit tak rušivě. Zároveň i všechny její textové odpovědi budou integrovány do Dynamic Islandu, který se podle jejich délky bude různě zvětšovat či obecně přizpůsobovat, jak bude potřeba.

Integrace Siri do Dynamic Islandu má být jednou z celé řady věcí, které Apple pro tento prvek připravuje. Jablíčkáři si totiž prakticky od uvedení iPhonů 14 Pro stěžují na to, že je Dynamic Island poměrně opomíjený, přestože jej Apple na Keynote prezentoval jako revoluci v ovládání smartphonů. Zdá se tedy, že si z této kritiky vzal Apple ponaučení a Dynamic Island se nyní pokusí využít daleko víc než tomu je v současnosti. A je to jedině dobře.