Last minute úniky o iPhonu SE (2025): Nový název, „jiný“ design i absence Dynamic Island

Očekává se, že již zhruba za hodinu Apple světu představí nový iPhone, který by měl v jeho nabídce nahradit model SE 3. I přesto však na světlo světa stále unikají další a další informace, které tento model s předstihem poodhalují a s trochou nadsázky se tak skoro až chce říci, že z oficiálního představení Applu dělají zbytečnou věc. S pár dalšími úniky informací přišel nyní i leaker Majin Bu, který patří dlouhodobě mezi ty nejspolehlivější. Pokud vás tedy zajímá, co Apple zatím skrývá v rukávu, v následujících řádcích to prozradíme.

Majin Bu potvrdil znovu plánovanou změnu názvu z iPhonu SE na iPhone 16E. Apple k ní navíc má velmi dobrý důvod – to proto, že podle leakera nevychází novinka z iPhonů 13 či 14, jak se doposud tvrdilo, ale přímo z iPhonu 16. Jinými slovy, dočkáme se telefonu, který bude mít mírně zaoblené hrany, jak tomu je právě u iPhonů 15 a 16. Starší modely mají hrany trochu ostřejší a kvůli tomu se v ruce nemusí každému držet tak příjemně. Nicméně i přesto, že bude iPhone 16E vycházet z „šestnáctky“, nedočká se Dynamic Islandu, ale jen výřezu v displeji. Co mu naopak chybět nebude, je Akční tlačítko.

Leaker rovněž poukazuje na to, že jeden z největších japonských prodejců elektroniky a příslušenství, společnost Elecom, již do své nabídky (zřejmě omylem) zalistovala vedle příslušenství pro iPhony 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max i příslušenství pro iPhony 16E. I tento gigant tedy evidentně počítá s novým názvem, který ve výsledku vzhledem k tomu, že bude telefon vycházet z modelu 16, dává smysl. Cena a jakékoliv další parametry ale zůstávají i nadále tajemstvím.