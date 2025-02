Analytici: Koupě iPhonu SE (2025) se vyplatí, svou hodnotu bude ztrácet pomalu

Společnost Apple by podle všeobecného očekávání měla již dnes představit nový iPhone SE čtvrté generace. Analýza společnosti SellCell naznačuje, že by novinka měla nabídnout vyšší dlouhodobou hodnotu ve srovnání s předchozími modely.

Navzdory nižší ceně měl iPhone SE ve srovnání s vyššími řadami smartphonů Apple v minulosti problémy s hodnotou při dalším prodeji. Podle analýzy, kterou provedla společnost SellCell, docházelo u předchozích modelů SE k výrazně rychlejšímu poklesu hodnoty než u standardních iPhonů. iPhone SE 3. generace ztratil 42,6 % hodnoty během prvního měsíce a 57,8 % po šesti měsících ve srovnání s řadou iPhone 15, která zaznamenala pokles o 28,8 % během prvního měsíce a 27,8 % po šesti měsících.

Podobný průběh byl zaznamenán i u druhé generace iPhonu SE, která během šesti měsíců zaznamenala pokles hodnoty o 50,8 %, zatímco řada iPhone 14 zaznamenala za stejné období pokles o 31,1 %. To je pravděpodobně způsobeno nižší počáteční cenou iPhonu SE, použitím starších designů a celkově nižší poptávkou na trhu s použitým zbožím.

Je však třeba poznamenat, že některé menší a levnější iPhony – například iPhone 13 mini – si svou hodnotu dokázaly udržet lépe. Zmíněný model ztratil během prvního měsíce pouze 19,2 % své hodnoty ve srovnání se 42,6 % u třetí generace SE a po 12 měsících se jeho hodnota snížila o 46,1 % ve srovnání s 64,4 % u třetí generace SE. Dokonce i po 24 měsících ztratil iPhone 13 mini jen 53 % své původní hodnoty, což jej řadí blíže k vlajkovým modelům než k zařízením SE.

Vzhledem k tomu, že nový iPhone SE by měl mít modernější design s výrazně vylepšenými specifikacemi, mohl by potenciálně změnit trend znehodnocování, který určoval předchozí modely iPhone SE. Přechod na design ve stylu iPhonu 14 by mohl zlepšit dlouhodobou poptávku, a pokud jej Apple vybaví podle očekávání výrazně špičkovějším čipsetem a kamerovým systémem a také podporou Apple Intelligence, může si udržet hodnotu efektivněji než jeho předchůdci, protože zůstane v nabídce konkurenceschopný po delší dobu.