Apple se připravuje na první iPhone bez Dynamic Island či výřezu! Klíčem k úspěchu může být iPhone Fold

Příští rok by mohl být pro Apple zlomovějším než se může na první pohled zdát. Vyplývá to alespoň z nově zjištěných informací leakera Digital Chat Station, podle kterého má Apple v plánu poměrně zajímavý test, který by mu měl otevřít dveře do další éry iPhonů. Určitým paradoxem je přitom to, že tento test vzejde z produktu, pro který Apple dělá typově podobný test letos – konkrétně skrze iPhone Air a proveditelnost tenkosti. 

Již dlouhé týdny se v kuloárech šušká, že Apple u iPhone Air se zářivými prodeji příliš nepočítal od samého začátku vývoje. Mnohem důležitější pro něj údajně mělo být vyzkoušet si, jaký je vývoj telefonu s ultratenkým tělem a jeho následná hromadná výroba, přičemž tyto nabyté zkušenosti mu mají nyní pomáhat při vývoji jeho prvního ohebného iPhonu s premiérou příští rok. A právě jeho první skládačka pak má být dalším testem proveditelnosti, tentokrát se zaměřením na displej a komponenty pod ním. 

Apple totiž chce u svého prvního ohebného iPhone nasadit poddisplejovou kameru s tím, že o bezpečnost by se tu pak staralo Touch ID integrované do displeje. Díky tomu by tak měl být kalifornský gigant schopen vytvořit displej bez jediného rušivého elementu typu Dynamic Island. A právě tento test má Applu ukázat jednak kvalitu poddisplejového foťáku, ale taktéž obecně možnosti tohoto technologického řešení, které by o rok později rád aplikoval u řady 19 Pro a u Face ID, které chce též zapustit pod displej. 

S trochou nadsázky se tak dá říci, že iPhony jsou z pohledu Applu nejen prodejním artiklem, ale taktéž pokusným králíkem, na kterém si zkouší, co mu dnešní technologie umožní a potažmo jak je lze rozvíjet do nadcházejících let. A my můžeme z uživatelského hlediska jen doufat, že se tyto pokusy osvědčí a právě díky nim bude možné iPhony v dohledné době opět posunout kupředu, což by integrace Face ID a předního foťáku pod displej rozhodně bylo.

