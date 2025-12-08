Apple chce nejtenčí ohebný mobil v historii. iPhone Fold kvůli tomu zahodí fyzickou SIM

Podle nejnovějších úniků z čínské platformy Weibo připravovaný skládací iPhone nebude mít fyzický slot na SIM kartu a plně vsadí výhradně na technologii eSIM. K tomuto kroku má dojít především z důvodu nedostatku prostoru uvnitř extrémně tenké konstrukce zařízení. Apple má nový model představit koncem příštího roku nebo na začátku roku 2027. Skládací iPhone, pracovně označovaný jako „iPhone Fold„, má nabídnout vnější displej o úhlopříčce 5,5 palce a po otevření zpřístupnit přibližně 7,8palcovou obrazovku připomínající menší tablet (iPad mini). Podle informací Apple cílí na mimořádně tenké provedení, což limituje množství součástek, které se do těla zařízení vejdou.
Fotogalerie
Podle známého leakera Instant Digital je velmi pravděpodobné, že Apple odstraní klasický slot pro SIM kartu stejně jako u modelu iPhone Air. eSIM však v Číně stále naráží na výrazná omezení. Tamní uživatelé upřednostňují rychlou výměnu fyzických karet a možnost využívat dvě SIM současně. Aktivace eSIM navíc vyžaduje osobní návštěvu prodejny operátora, což snižuje flexibilitu, na kterou jsou zákazníci zvyklí. Očekává se, že skládací iPhone nabídne fotoaparát umístěný přímo pod displejem a vnitřní panel bez viditelného ohybu. Apple věří, že nové funkce a pokročilé technologie převáží případné nevýhody spojené s přechodem pouze na eSIM. Podle dostupných odhadů by se cena mohla v USA pohybovat mezi 2 000 a 2 500 dolary. iPhone FOld tedy velmi pravděpodobně bude nejdražší iPhone v historii.