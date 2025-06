První iPhone bez výřezu či Dynamic Islandu se blíží! Apple však musí nejprve učinit tento krok

Apple už roky sní o iPhonu, který by měl zcela bezrámečkový a ničím nerušený displej. A podle nejnovějších zpráv jsme k tomuto cíli blíž, než se může zdát, byť nás ještě čekají dvě klíčové fáze, než se sen stane realitou. Podle dobře informovaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu se totiž Apple chystá už příští rok zmenšit velikost Dynamic Islandu u nových modelů iPhonů. A o rok později, tedy v roce 2027, má na trh dorazit zcela přepracovaný iPhone k 20. výročí uvedení prvního modelu iPhone, který by měl být skutečným designovým skokem vpřed.

Gurman už dříve uvedl, že tento jubilejní model přinese zakřivené skleněné hrany, extrémně tenké rámečky a hlavně displej, který bude sahat skutečně od okraje k okraji bez jakéhokoliv výřezu či průstřelu. Půjde tak o první iPhone se skutečně celoobrazovkovým designem.

Že je Gurmanova prognóza velmi pravděpodobně potvrzuje mimo jiné fakt, že stejné tvrzení relativně nedávno vynesl i novinář Wayne Ma z portálu The Information. Ten tvrdí, že iPhone 18 Pro, který by měl dorazit v příštím roce, bude mít Face ID ukryté pod displejem. V horní části displeje tak zůstane už jen malý průstřel pro přední kameru, přičemž Dynamic Island v jeho současné podobě zmizí. To sice na první pohled rozpojuje s Gurmanovo tvrzení, že se Dynamic Island pouze zmenší, nicméně je možné, že Apple vše vyřeší šalamounsky tak, že daný prvek zmenší a přesune, aby jeho softwarovou stránku věci zachoval.

Jestli se Apple skutečně odhodlá k tak výraznému designovému posunu už k 20. výročí iPhonu, bude to nejen velké symbolické gesto, ale i něco, na co uživatelé čekají víc než dekádu.