Takto by měl vypadat Dynamic Island na iPadu Pro

Zda to bude již letos, to si nikdo netroufne odhadovat, ovšem, že se Dynamic Island dostane z iPhone také na iPad, o tom nemůže být pochyb. Toho si je vědom také Parker Ortolani, který však nezůstal jen u myšlenek a pokusil se vytvořit koncept toho, jak by mohl Dynamic Island na iPadu Pro ve skutečnosti vypadat. Zajímavý koncept ukazuje v podstatě možnost, jak by díky Dynamic Island mohl Apple přidat vrhní stavový řádek na iPad, podobně jako je tomu v případě MacOS s takzvaným menuBar. Apple by tak měl prostor pro nejrůznější oznámení, ale například i možnosti voleb pro multitasking nebo jednotlivé aplikace a zároveň by mu stejně zbýval dostatek místa pro samotné okna aplikací. Ostatně podívejte se sami v následující galerii.

Fotogalerie Vstoupit do galerie