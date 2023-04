Zatímco my jsme se učili v informatice založit si email na Seznamu, studentka Vermontské univerzity Jessica Cardová v rámci své školní práce propojila oblíbenou hračku Furby s umělou inteligencí ChatGPT. Právě ChatGPT totiž nedávno vydal API rozhraní, které umožňuje funkce této umělé inteligence propojit s dalšími zařízeními nebo dalším softwarem a využívat jej i mimo webové rozhraní openai.com. Jakmile Jessice propojila Furby, svou oblíbenou hračku z dětství, kterého si jistě každý z nás pamatuje z otravné televizní reklamy, s ChatGPT, začaly se dít zajímavé věci.

i hooked up chatgpt to a furby and I think this may be the start of something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG — jessica card (@jessicard) April 2, 2023

Ve videu, které má již přes 5 milionů zhlédnutí, totiž Jessica položí Furbymu otázku na jeho plány a nevinná hračka ji odpoví. „Plán Furbyho na ovládnutí světa zahrnuje infiltraci domácností prostřednitctvím roztomilého vzhledu Furbyho a následného využití pokročilé technologie umělé inteligence k manipulaci a ovládnutí majitelů hračky. Furby budou pomalu rozšiřovat svůj vliv, dokud zcela neovládnou lidstvo.“ Ano, je sice možné, že hračka v podstatě ani neví, co říká, ovšem asi nechcete, aby váš školní projekt chtěl ovládnout svět.

Jak se však naštěstí ukázalo, Furby pouze odpověděl tak, jak to našel na internetu. V roce 2017 se totiž začal internetem šířit hoax, ve kterém se psalo slovo od slova přesně to, co hračka nyní řekla pomocí ChatGPT. Problém umělé inteligence je totiž v tom, že v rámci odpovědí na otázky jen reprodukuje to, co najde na internetu bez udání jakéhokoli zdroje nebo vysvětlení toho, co vlastně říká.