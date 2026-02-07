Do Apple CarPlay míří ChatGPT, Claud či Gemini!

Pokud si rádi povídáte s umělou inteligencí a zároveň často jezdíte autem, máme pro vás vynikající zprávu. Zdroje velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž přišly teprve před pár hodinami s tím, že má Apple v plánu již brzy povolit integraci aplikací chatbotů třetích stran do CarPlay, což jinými slovy znamená, že si v něm budete moci na displeji vašeho vozu spustit třeba ChatGPT, Gemini či Claude. Hlas umělé inteligence vás tak bude moci doprovázet na cestách ještě komfortněji než je tomu nyní.
Využíváte-li Apple CarPlay, jistě víte, že u něj Apple podporuje instalaci aplikací třetích stran, respektive se vám v CarPlay zobrazí speciální „autoverze“ aplikací, které máte v telefonu. Háček je však v tom, že kvůli bezpečnosti a řadě dalších kritérii jsou požadavky ze strany Applu na tyto aplikace velmi striktní, kvůli čemuž si tak na displeji auta v CarPlay nepustíte třeba ani YouTube a tak podobně. Nicméně od iOS 26.4 by mělo dojít v tomto směru k pomyslnému rozvolnění, jelikož Apple počítá právě s povolení chatbotů.
Ty budou samozřejmě fungovat stejně jako všechny ostatní aplikace a zároveň zde Apple nepočítá s tím, že by jimi nahradil Siri. To jinými slovy znamená, že pro aktivaci bude třeba je ručně zapnout na displeji vozu, byť by to bylo bezesporu podstatně komfortnější hlasem. Jakmile však už bude chatbot spuštěný, má fungovat stejně jak jste zvyklí z jeho mobilní verze – tedy při aktivaci hlasového režimu si s ním budete například moci povídat takřka o čemkoliv.
Pokud se předpověď Gurmana potvrdí, Apple CarPlay se díky tomuto vylepšení posune z hlediska využitelnosti opět o kus dál. Pro nás pak bude tato integrace ještě sladší, jelikož si ChatGPT rozumí s češtinou velmi dobře a ačkoliv samozřejmě není schopen například vytáčet kontakty po vzoru Siri, minimálně konverzace v naší mateřštině rozhodně potěší. A představa, že někam pojedu a rovnou se ChatGPT zeptám, jaké jsou v daném místě nejhezčí památky, je pro mě osobně extrémně lákavá.