Tesla nadále pracuje na podpoře CarPlay

Tesla podle Bloombergu nadále pracuje na podpoře systému Apple CarPlay, a to navzdory své dosavadní uzavřené strategii v oblasti infotainmentu. Informace se poprvé objevily loni v listopadu a nyní je znovu potvrdil Mark Gurman, podle něhož je CarPlay u Tesly „stále ve vývoji“. Další podrobnosti by měly být údajně zveřejněny v nejbližší době.
Podle dostupných informací Tesla neplánuje, že by Apple CarPlay zcela nahradilo její rozhraní automobilky. Naopak má jít o jakési hybridní řešení, kde budou oba systémy fungovat vedle sebe. CarPlay má být zobrazen v samostatném okně uvnitř hlavního infotainmentu Tesly, přičemž klíčové funkce vozidla zůstanou pod kontrolou vlastního softwaru automobilky. Bloomberg uvádí, že funkce CarPlay nebude propojena s funkcemi jako Autopilot nebo Full Self-Driving. Tesla si nadále ponechá kontrolu nad oblastmi, jako je navigace vozidla, řízení nabíjení, asistenční systémy nebo ovládání klimatizace. CarPlay má naopak sloužit pro aplikace typu Apple Mapy, přehrávání médií a další podporované aplikace.
Součástí plánů má být také podpora bezdrátového CarPlay, takže nebude nutné k vozu fyzicky připojovat iPhone. Připojení by mělo probíhat automaticky, jakmile řidič usedne do vozu. Takový přístup umožňuje Tesle zachovat vlastní softwarovou identitu a zároveň nabídnout řidičům širší ekosystém aplikací dostupných prostřednictvím CarPlay.