Tesla končí s Modely S a X. Elon Musk firmu definitivně posouvá k AI a humanoidním robotům

Ještě před pár lety by to znělo jako sci-fi. Dnes to zaznělo přímo z úst Elona Muska investorům. Tesla letos ukončí výrobu modelů S a X a uvolněné výrobní kapacity nepůjdou na další auta, ale na umělou inteligenci a humanoidního robota Optimus. Podle Muska už Tesla není, a ani nechce být, primárně automobilkou.
Modely S a X sehrály v historii Tesly klíčovou roli. Právě Model S v roce 2012 ukázal světu, že elektromobil může být rychlý, technologicky vyspělý a zároveň použitelný každý den. Model X pak přinesl futuristický design a technické experimenty, které by si tradiční automobilky nikdy nedovolily. Z pohledu dnešní Tesly už ale tyto vozy nedávají smysl. Jejich prodeje jsou dlouhodobě nízké, výrobní proces je složitý a marže neodpovídají tomu, kam se firma chce strategicky posunout. Musk to během earnings call shrnul poměrně otevřeně, nejde o emoce, ale o alokaci zdrojů.
Zásadní část oznámení ale nebyla o konci dvou modelů. Skutečné sdělení znělo jinak: budoucnost Tesly leží v AI a robotice. Podle Muska dnes Tesla investuje násobně víc energie, peněz i lidského kapitálu do vývoje umělé inteligence než do samotných aut. Elektromobily se z jeho pohledu stávají „hardwarovou platformou“, zatímco skutečná hodnota firmy vzniká v softwaru, neuronových sítích a autonomních systémech.
Humanoidní robot Optimus byl dlouho vnímán spíš jako futuristická ukázka Muskova myšlení. Poslední měsíce ale ukazují, že Tesla s ním počítá velmi vážně, a ukončení Modelů S a X je toho jasným důkazem. Výrobní linky, které dnes produkují luxusní elektromobily, mají být postupně přestavěny na výrobu robotů. Tesla už dnes interně testuje Optimusy ve svých továrnách, kde vykonávají jednoduché, ale reálné úkony, přesně ten typ práce, který je drahý, monotónní a obtížně automatizovatelný klasickými stroji. Musk dlouhodobě tvrdí, že Optimus má potenciál stát se nejdůležitějším produktem Tesly vůbec. Důvod je jednoduchý: zatímco trh s automobily je omezený, trh s univerzální pracovní silou v podobě humanoidních robotů je prakticky nekonečný.
To, co Teslu odlišuje od ostatních robotických projektů, není samotná mechanika robota. Je to AI infrastruktura, kterou firma buduje už roky kvůli autonomnímu řízení. Tesla dnes provozuje jeden z největších trénovacích systémů pro neuronové sítě na světě, vlastní čipy, vlastní datová centra i vlastní datové sady z milionů vozidel. Přesně tyto technologie se nyní přelévají z aut do robotiky.
Fotogalerie
Optimus tak není „naprogramovaný stroj“, ale systém, který se učí pozorováním světa, podobně jako autonomní řízení. Musk opakovaně zdůraznil, že AI schopná chápat fyzickou realitu je mnohem cennější než čistě digitální modely. Z investorského pohledu je tenhle krok logický. Automobilový byznys je kapitálově náročný, cyklický a extrémně konkurenční. Naproti tomu AI a robotika slibují exponenciální škálování, vyšší marže a dominantní postavení toho, kdo je zvládne první. Musk otevřeně říká, že hodnota Tesly v budoucnu nebude vycházet z počtu prodaných aut, ale z počtu nasazených autonomních systémů a robotů. A právě proto dává větší smysl vyrábět robota než další luxusní sedan.
Oznámení o konci Modelů S a X tak není slabostí, ale symbolem změny identity. Tesla se definitivně vzdaluje obrazu klasické automobilky a směřuje k tomu, co Musk popisuje už roky, technologické firmě zaměřené na umělou inteligenci ve fyzickém světě. Auta z Tesly nezmizí. Modely 3, Y a budoucí levnější platformy zůstávají klíčové. Už ale nejsou cílem samy o sobě. Jsou prostředkem k tréninku AI, testování autonomie a financování něčeho mnohem většího. Pokud Muskova sázka vyjde, nebudeme si Teslu za pár let spojovat primárně s elektromobily, ale s humanoidními roboty, kteří budou pracovat v továrnách, skladech a možná i v našich domácnostech.