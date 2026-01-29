Zavřít reklamu

Volvo prozradilo, zda do budoucna počítá ve svých vozech s Apple CarPlay

Tomáš Svoboda
Automobilka Volvo znovu potvrdila svůj závazek podporovat Apple CarPlay a Android Auto i v budoucích modelech, včetně elektromobilů. V aktuálním rozhovoru to uvedl technologický ředitel značky Anders Bell, který zdůraznil, že Volvo nechce zákazníky nutit do žádného konkrétního systému – chce se přizpůsobit jejich digitálnímu životu. „Ano, naprosto s tím počítáme,“ řekl Bell na otázku, zda Volvo nadále zachová CarPlay. „Je to součást našeho přístupu. Nechceme vás tlačit do určitého řešení. Chceme se přizpůsobit tomu, jaký digitální ekosystém si zvolíte.“

Infotainment podle uživatele, ne podle značky

Volvo podle Bella pracuje na co nejlepší integraci CarPlay do svého systému. Zároveň ale neusiluje jen o připojení Apple služeb, ale o co nejkvalitnější uživatelský zážitek i při používání vlastního infotainmentu. „Pokud chcete používat Android Auto nebo CarPlay, měli bychom nabídnout špičkovou integraci. Zákazník by měl mít volbu,“ dodal Bell.

Zatím není jasné, zda Volvo podpoří i rozšířenou verzi CarPlay Ultra, kterou Apple prezentoval jako budoucnost hlubšího propojení s vozidlem. Ačkoliv Volvo původně figurovalo mezi partnery tohoto systému, podle Financial Times se rozhodlo tuto podporu nakonec nezavést.

EX60 s Apple Music a prostorovým zvukem

V rámci potvrzení své digitální strategie Volvo tento týden představilo nový SUV model EX60, který nabídne nativní aplikaci Apple Music s podporou prostorového zvuku (Spatial Audio). Společnost se tak dál profiluje jako automobilka, která bere digitální potřeby svých zákazníků vážně.

