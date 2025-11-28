Budoucnost CarPlay je nejistá. Velké automobilky zkouší, jak moc se bez něj obejdeme

Integrace iPhonu do infotainmentu vozu se pro mnoho řidičů stala samozřejmostí. Apple CarPlay a Android Auto se během let rozšířily napříč mnoha automobilkami, avšak přístup výrobců se začíná výrazně lišit. Zatímco některé značky vnímají CarPlay jako klíčovou funkci, jiné jej nikdy nenabízely. A některé jej dokonce plánují zcela opustit. Elektrické automobilky Tesla či Rivian CarPlay nepodporují vůbec. Obě firmy sází na vlastní softwarové prostředí a tvrdí, že integrace CarPlay by narušovala jednotný uživatelský zážitek. Řidiči by museli přepínat mezi systémem vozu a rozhraním Applu, což je podle nich krokem zpět. Rivian navíc upozorňuje, že jeho interní řešení pokryje většinu funkcí prostřednictvím velké dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů.
Velký poprask vzbudil krok koncernu General Motors. Ten oznámil, že od roku 2025 přestane ve všech nových modelech podporovat CarPlay i Android Auto. A to nejprve u elektromobilů. Následně pak u spalovacích vozů. GM chce řidiče vést k používání vlastního softwaru, který bude postupně rozšiřovat o Google Gemini. Od roku 2026 má Gemini doplnit interní systém a vlajkový model Escalade IQ chystaný na rok 2028 má přinést ještě pokročilejší platformu s vybranými autonomními funkcemi. Ani BMW CarPlay nepovažuje za zásadní prvek. Automobilka sice integraci nabízí, ale nikoliv v nové verzi CarPlay Ultra. Podle interních dat totiž většina řidičů preferuje navigaci BMW před tou od Applu.
Zajímavý obrat může nastat u Tesly. Přestože se značka dlouhodobě spoléhá jen na vlastní software, objevují se zprávy, že pracuje na podpoře CarPlay, což by představovalo výraznou změnu strategie. Otázkou zůstává, jak na tyto kroky zareagují zákazníci. Mnoho řidičů považuje CarPlay za klíčovou funkci a je ochotno volbu nového vozu přizpůsobit právě jeho dostupnosti. Budoucnost tak ukáže, zda se automobilky spoléhající na vlastní systémy vydaly správným směrem. Používáte CarPlay?