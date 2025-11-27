Vánoční Apple reklama pro letošní rok je venku! Co na ní říkáte?

Čekání je u konce. Před pár minutami totiž vypustil Apple svou tradiční vánoční reklamu, na kterou napjatě čekal snad celý svět. V předešlých letech byl totiž Apple schopen svými vánočními reklamami pobavit i rozbrečet, přičemž většinou do nich vnesl určité vyšší poselství. To nechybí jeho vánoční reklamě ani letos, byť se při pohledu na ní chce říci, že oproti předešlým rokům je o něco slabší – tedy alespoň podle nás v redakci. Ostatně, posuďte sami.
Apple letos vsadil na zpívající zvířata v lese, která se natáčí na iPhone 17 Pro, jenž před nimi ztratil turista. Poselství reklamy je pak jasné – přátelství. V písničce, kterou zvířata zpívají, totiž slyšíme například to, že si přátele pomáhají, společně se smějí či jsou tu vždy, když to druhý potřebuje. Reklama jako taková pak byla kompletně natočena na iPhone 17 Pro, což dokazuje Making Of video, které Apple zveřejnil spolu s ní a které je možná zajímavější než samotný spot.