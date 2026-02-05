Zavřít reklamu

Odpojuje se vám náhodně v autě Apple CarPlay? Tohle může být příčina!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Jestli mám něco na svém autě opravdu rád, pak je to podpora Apple CarPlay, díky které se telefon bleskurychle propojí s vozem a následně je na jeho displej schopen zrcadlit spousty informací, přehrávat hudbu přes audiosystém či v rámci head-up displeje ukazovat odbočky při spuštěné navigaci. Zcela dokonalý však CarPlay není. Čas od času se mi totiž telefon zničehonic odpojí od vozu a je nutné jej připojit zpět, což v případě, že potřebujete v danou chvíli navigaci a tak podobně není úplně ideální. Proč se tak děje (respektive může dít) nedávno objasnil portál Axios na základě svých testů. 

Mohlo by vás zajímat

Redaktoři výše zmíněného portálu jsou přesvědčeni o tom, že celý problém spočívá v relativně elementární záležitosti – konkrétně pak v rušení WiFi a Bluetooth signálu, který zajišťuje komunikaci mezi vozem a iPhonem. Toto rušení může být zapříčiněno celou řadou faktoru v čele s nejrůznějšími vysílacími anténami, vysílači a tak podobně, které jsou situovány na jednom místě a tedy mohou vytvořit lokální hustší neviditelnou síť signálu. Jedna taková je prý v Bostnu, kde řidičům pravidelně vypadává jak Apple CarPlay, tak Android Auto. Já pak narážím na výpadky například směrem k brněnské Olympii, když jedu přes centrum, potažmo v Boskovicích na Dukelské ulici. Výpadky jsou sice zpravidla několikavteřinové a leckdy se CarPlay dokáže připojit automaticky samo, nicméně nejedná se rozhodně o nic příjemného. 

CarPlay iOS 26 2 CarPlay iOS 26 2
CarPlay iOS 26 3 CarPlay iOS 26 3
CarPlay iOS 26 4 CarPlay iOS 26 4
CarPlay iOS 26 5 CarPlay iOS 26 5
CarPlay iOS 26 6 CarPlay iOS 26 6
CarPlay iOS 26 7 CarPlay iOS 26 7
CarPlay iOS 26 8 CarPlay iOS 26 8
CarPlay iOS 26 10 CarPlay iOS 26 10
CarPlay iOS 26 9 CarPlay iOS 26 9
CarPlay iOS 26 11 CarPlay iOS 26 11
CarPlay iOS 26 12 CarPlay iOS 26 12
CarPlay iOS 26 13 CarPlay iOS 26 13
CarPlay iOS 26 14 CarPlay iOS 26 14
CarPlay iOS 26 15 CarPlay iOS 26 15
CarPlay iOS 26 1 CarPlay iOS 26 1
CarPlay iOS 26 16 CarPlay iOS 26 16
CarPlay iOS 26 17 CarPlay iOS 26 17
CarPlay iOS 26 18 CarPlay iOS 26 18
CarPlay iOS 26 19 CarPlay iOS 26 19
CarPlay iOS 26 20 CarPlay iOS 26 20
CarPlay iOS 26 21 CarPlay iOS 26 21
CarPlay iOS 26 22 CarPlay iOS 26 22
CarPlay iOS 26 23 CarPlay iOS 26 23
Vstoupit do galerie

Pokud vás tedy trápí podobná záležitost, pak vězte, že se dost možná nejedná o problém vašeho vozu, případně telefonu (nebo kabelu, přes který CarPlay propojujete), ale spíš toho, že projíždíte radiovým „šumem“. V mém případě se jedná i o víceméně jediné uspokojivé vysvětlení, protože software ve voze mám nejaktuálnější a problém se u mě objevuje už řadu let, za které jsem vystřídal již celou řadu iPhonů. A co je asi největší potvrzení – při kabelovém připojení telefonu k vozu a tedy kabelovém CarPlay se výpadek neodehraje. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.