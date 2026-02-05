Odpojuje se vám náhodně v autě Apple CarPlay? Tohle může být příčina!

Jestli mám něco na svém autě opravdu rád, pak je to podpora Apple CarPlay, díky které se telefon bleskurychle propojí s vozem a následně je na jeho displej schopen zrcadlit spousty informací, přehrávat hudbu přes audiosystém či v rámci head-up displeje ukazovat odbočky při spuštěné navigaci. Zcela dokonalý však CarPlay není. Čas od času se mi totiž telefon zničehonic odpojí od vozu a je nutné jej připojit zpět, což v případě, že potřebujete v danou chvíli navigaci a tak podobně není úplně ideální. Proč se tak děje (respektive může dít) nedávno objasnil portál Axios na základě svých testů.
Redaktoři výše zmíněného portálu jsou přesvědčeni o tom, že celý problém spočívá v relativně elementární záležitosti – konkrétně pak v rušení WiFi a Bluetooth signálu, který zajišťuje komunikaci mezi vozem a iPhonem. Toto rušení může být zapříčiněno celou řadou faktoru v čele s nejrůznějšími vysílacími anténami, vysílači a tak podobně, které jsou situovány na jednom místě a tedy mohou vytvořit lokální hustší neviditelnou síť signálu. Jedna taková je prý v Bostnu, kde řidičům pravidelně vypadává jak Apple CarPlay, tak Android Auto. Já pak narážím na výpadky například směrem k brněnské Olympii, když jedu přes centrum, potažmo v Boskovicích na Dukelské ulici. Výpadky jsou sice zpravidla několikavteřinové a leckdy se CarPlay dokáže připojit automaticky samo, nicméně nejedná se rozhodně o nic příjemného.
Pokud vás tedy trápí podobná záležitost, pak vězte, že se dost možná nejedná o problém vašeho vozu, případně telefonu (nebo kabelu, přes který CarPlay propojujete), ale spíš toho, že projíždíte radiovým „šumem“. V mém případě se jedná i o víceméně jediné uspokojivé vysvětlení, protože software ve voze mám nejaktuálnější a problém se u mě objevuje už řadu let, za které jsem vystřídal již celou řadu iPhonů. A co je asi největší potvrzení – při kabelovém připojení telefonu k vozu a tedy kabelovém CarPlay se výpadek neodehraje.