CarPlay Ultra míří do dalších aut! Kdo ho letos dostane?

Apple loni konečně představil CarPlay Ultra, výrazně přepracovanou verzi své palubní platformy pro auta. Po devíti měsících je ale dostupná jen v luxusních vozech Aston Martin. To se však brzy změní – letos se CarPlay Ultra objeví u dalších značek.
Apple už v květnu 2025 uvedl, že Hyundai, Kia a Genesis plánují novou verzi CarPlay integrovat do svých vozidel v horizontu 12 měsíců. Podle informací Marka Gurmana ze serveru Bloomberg se tak skutečně stane – v druhé polovině roku by CarPlay Ultra mělo dorazit alespoň do jednoho nového modelu od Hyundai nebo Kia. Spekuluje se například o Hyundai IONIQ 3.
CarPlay Ultra jako prémiová funkce
CarPlay Ultra přináší hlubší integraci s palubními systémy vozidla – umožňuje zobrazit rychlost, tlak v pneumatikách, teplotu motoru, stav paliva nebo baterie, ale i ovládání klimatizace, rádia, nebo přístup k couvací kameře. Rozhraní je navíc přizpůsobeno každému modelu a značce a řidiči si mohou zvolit různé přednastavené vzhledy.
Přesto se najdou značky, které o CarPlay Ultra nejeví zájem. BMW, Ford a Rivian projekt veřejně zpochybnily. General Motors (včetně Chevrolet, Cadillac a GMC) už dříve zrušilo podporu klasického CarPlay ve svých elektrických modelech, takže ani s Ultra verzí se u nich nepočítá.
Tesla mění názor
A co Tesla? Ta sice CarPlay oficiálně nikdy nepodporovala, ale spekuluje se o velké změně – údajně pracuje na tom, aby klasické CarPlay konečně nabídla. CarPlay Ultra je ale v jejím případě stále velmi nepravděpodobný.
Pro fanoušky Apple ekosystému tak bude letošní rozšíření CarPlay Ultra do běžnějších značek, jako je Hyundai nebo Kia, velkým krokem vpřed. Komfort, design a hloubka propojení by mohly posunout zážitek z jízdy na zcela novou úroveň.