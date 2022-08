Reklamy v Netflixu nepůjdou přetáčet, špatných zpráv je však více

Že do Netflixu dorazí reklamy se proslýchalo v minulosti již mnohokrát, teprve před pár měsíci však byla tato skutečnost potvrzena samotnou společností. Uživatelé předplácející si nynější verze předplatného se jich však naštěstí bát nemusí, jelikož reklamy dorazí do zbrusu nového speciálního předplatného, které se bude kromě nich od ostatních odlišovat i nižší cenou. A jak nyní tvrdí velmi dobře informovaná agentura Bloomberg, nejen tou.

Bloombergu se podařilo od blíže nespecifikovaných zdrojů pocházejících pravděpodobně přímo z Netflixu o chystaném předplatném leccos zjistit. Víme díky němu například to, že reklamy nebude možné přetáčet a to ani částečně, přičemž samozřejmě je nepůjde ani různě zrychlovat a tak podobně. Při přehrávání reklam totiž bude deaktivované rozhraní pro přetáčení a jediné, co bude možné, bude de facto pozastavení a znovuzapnutí přehrávaného pořadu. Pokud jste si tedy mysleli, že se předplatné s reklamami cenově vyplatí, jelikož půjdou reklamy snadno přeskakovat, jste na omylu. Dalším zádrhelem tohoto předplatného pak má být nemožnost stahovat si pořady do paměti zařízení pro přehrávání offline, což je v současnosti možné. Aby tedy předplatné fungovalo, bude třeba být neustále připojený k internetu, jelikož jinak si jej zkrátka člověk neužije. Již dříve navíc Netflix informoval o tom, že ne všechny pořady navíc budou v levnější verzi předplatného k dispozici.

Ačkoliv bude tedy verze předplatného s reklamami poměrně značně omezená, je jedním dechem třeba dodat, že jí Netflix alespoň dle svých slov bezmezně věří a říká o ní, že zcela určitě dokáže přitáhnout spousty nových uživatelů. Kolik bude předplatné stát a kdy bude spuštěno je nicméně zatím otázkou, stejně jako není jasné, zda bude hned od začátku dostupné po celém světě. Dočkat bychom se nicméně prý měli do konce letoška, takže Netflixu příliš mnoho času na oznámení těchto důležitých informací nezbývá.