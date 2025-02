Microsoft zdražuje předplatné Office 365

Společnost Microsoft zvedla cenu předplatného za Office 365 pro uživatele, kteří si tento kancelářský balík předplácí přes App Store. Zatím co doposud si Microsoft účtoval přes Mac App sotre nebo iOS App Store částku 189Kč, od března zvyšuje cenu na 229Kč. Pokud vás stejně jako mě napadlo, že by mohlo být výhodnější tak jak u většiny služeb přepdlatit si Office přímo přes oficiální web Microsoftu a ušetřit, tak v tomto případěm áte smůlu. Zatím co přes App Store stojí předplatné zmíněných 229Kč, v případě, že se rozhodnete předplatit si Office 365 přes web Microsfotu, vyjde vás měsíční předplatné na 269Kč měsíčně.

V rámci balíčku Office 365 je k dispozici šest aplikací a to konkrétně Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a OneDrive. Máte k dispozici také 1TB uložiště v datacentru společnosti Microsoft. I nadále máte možnost ušetřit, pokud si předplatíte Office 365 na rok dopředu, kdy předplatné přes Mac App Store nebo iOS App Store vyjde na částku 2 229Kč a dva měsíce máte v podstatě zdarma.