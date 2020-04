Formule 1 rozdává zdarma měsíční předplatné F1 TV Access. Jak jej získat?

Vzhledem k momentální situaci, kdy ve světě stále řádí pandemie koronaviru, se mnoho streamovacích společností rozhodlo, že lidem uvězněným v karanténě zpřístupní část, anebo celý svůj obsah, a to naprosto zdarma. Mezi tyto společnosti se nyní rozhodla zařadit i Formule 1 skrze své předplatné F1 TV Access

Pokud patříte mezi milovníky královny motorsportu, tedy Formule 1, tak pro vás mám skvělou zprávu. Právě Formule 1 se rozhodla uživatelům zpřístupnit celý svůj obsah z F1 TV Access naprosto zdarma, a to po dobu celých 30 dní. V F1 TV Access se nachází prakticky všechny odvysílané závody, a to i ty několik desítek let staré. Po dobu jednoho měsíce si tak můžete vychutnat více než 1400 hodin obsahu v podobě závodů. Pro odemčení měsíčního předplatného nemusíte splnit prakticky žádné podmínky, stačí jen vyplnit jednoduchý formulář.

Pokud vás možnost získání měsíčního předplatného F1 TV Access zaujala, není nic jednoduššího, než přejít na tyto oficiální stránky Formule 1. Na nich stačí jednoduše vyplnit váš e-mail, potvrdit podmínky a stisknout tlačítko Get Your Code. Po stisknutí tlačítka obdržíte kód, díky kterému lze měsíc předplatného zdarma pro F1 TV Access aktivovat. Formule 1 se pro tento krok rozhodla jednak především v návaznosti na jiné společnosti, které svůj obsah taktéž uvolňují lidem zdarma, a jednak také kvůli již několikrát odloženému startu sezóny 2020 – samozřejmě kvůli koronaviru. Pokud už to tedy bez Formulí 1 nemůžete vydržet, je tohle ten nejlepší lék, který můžete získat.