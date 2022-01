V případě, že v rodině využíváte všichni iPhone, potažmo jablečná zařízení, tak je pro vás prakticky povinností využívat rodinné sdílení. Díky němu totiž můžete výrazně ušetřit. Například si v rodině můžete rozdělit dva poslední tarify na iCloudu, tudíž si cenu můžete rozpočítat – takto to platí i u všech ostatních rodinných předplatných od Applu, tj. například Apple Music, Apple TV+ či Apple Arcade. Mimo jiné však můžete s rodinou sdílet také nákupy v App Storu. Pokud tedy například jeden člen rodiny koupí nějakou aplikaci, tak ji automaticky získají i ostatní členové a nemusí ji zvlášť kupovat.

Jak na iPhone sdílet předplatné aplikace s rodinou

Výpisem výše zmíněných výhod rodinného sdílení to ale nekončí. Podobně lze s rodinou sdílet také předplatné. V případě, že si tedy v nějaké aplikaci zakoupíte předplatné, a poté jej budete sdílet s ostatními členy rodiny, tak ti už za něj nebudou muset platit a budou ho mít k dispozici zcela stejně jako vy. Jednotlivá předplatná aplikací je ale nutné sdílet ručně. Naštěstí se nejedná o nic složitého, postup je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace App Store.

Jakmile tak učiníte, tak v pravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu.

Následně se vám zobrazí možnosti, kde najděte a otevřete sekci Předplatná.

Otevře se další rozhraní, ve kterém se vám v kategorii Aktivní zobrazí všechna běžící předplatná.

zobrazí V rámci této kategorie si rozklikněte to předplatné, které chcete s rodinou sdílet.

Jakmile tak učiníte, tak už dole pouze stačí přepínačem aktivovat možnost Sdílet s rodinou.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu jednoduše sdílet zakoupená předplatná s rodinou. Ostatní členové rodiny už po zapnutí sdílení nebudou muset konkrétní předplatné kupovat znova. Pro rodinné účastníky je to samozřejmě skvělé, jelikož jedno předplatné může celkově využívat až šest uživatelů, tedy maximální počet, který se do rodinného sdílení vleze. Pro vývojáře to ale zase naopak tak ideální není, jelikož samozřejmě získají z předplatných menší zisk. Kromě sdílení předplatného si ve stejné sekci můžete ještě změnit způsob předplatného, popřípadě ho úplně zrušit.