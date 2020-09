Funkci Obraz v obraze nabídne YouTube pouze pro předplatné

Společnost YouTube začala dnešním dnem nabízet uživatelům Premium účtů možnost vyzkoušet si s předstihem novinky, které chystá. Již nyní najdete v nabídce rovnou tři novinky, které si můžete jako předplatitel vyzkoušet. Všechny novinky můžete vyzkoušet do 20. 10. 2020, respektive 27. 10. 2020 a patří mezi ně funkce pojmenované jako: „Sledujte na své domovské obrazovce, Hlasové vyhledávání na webu, Filtrování podle tématu v dalším jazyce“. Abych začal od konce, tak filtrování podle tématu nás příliš nemusí zajímat. Dostupné totiž bude nově ve španělštině, francouzštině a portugalštině.

Hlasové vyhledávání funguje pouze v prohlížeči Chrome a umožňuje to, na co jsme v iOS zvyklí již dlouhé rok. Zkrátka jen kliknete na tlačítko mikrofonu a řeknete výraz, který chcete vyhledat. Ušetříte si tak nutnost něco psát a zejména pro hendikepované je to skvělá pomůcka. Problém je v tom, že vyhledat jednoduché výrazy jako Apple funguje na 100 %, ovšem zkuste si vyhledat například nejnovější pecku Yzomandias – Melanž.

Poslední funkce, kterou mohou využívat prozatím zkušebně do 20. 10. pouze předplatitelé YouTube Premium je novinka týkající se iOS 14. Jedná se o možnost s názvem Obraz v obraze, která umožňuje pouštět videa na domovské obrazovce bez ohledu na to, co právě děláte. Funkce samotná funguje naprosto skvěle a jedná se o perfektní vychytávku. Bohužel, i když to YouTube prozatím oficiálně nepotvrdil, troufám si tvrdit, že po fázi testování, které je dostupné Premium předplatitelům, bude i nadále funkce přístupná pouze těm, kteří si za YouTube platí. Problém je totiž v tom, že aktuální funkce přehrávání na pozadí, je již rok omezena pouze na předplatitele a uživatelé bez předplatného k ní nemají přístup. Funkce Obraz k obrazu se pak aktivuje právě tím, že přehrávané video dáte na pozadí, a to se objeví na ploše. Dát video na pozadí je však umožněno pouze předplatitelům a tak je téměř jisté, že i obraz v obraze si užijete jen s předplatným YouTube Premium.