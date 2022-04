Netflix možná zlevní, přibudou do něj ale reklamy

Netflix dlouho tvrdil, že v žádném případě neplánuje zavést reklamy. Nyní už ale tento možný postup přiznal spoluzakladatel spolupředseda představenstva Reed Hastings. Společnost je prý otevřená možnosti dát do služby reklamy a snížit cenu předplatného. Tato možnost se zvažuje a pokud bude přijata, nasazena by mohla být do jednoho až dvou let.

Hastings připouští, že zavedení podpory reklamy by pro společnost znamenalo velkou změnu v myšlení, a dodává, že je historicky služba „proti komplikovanosti reklamy a razí cestu jednoduchého předplatného“. Reklama by ale mohla snížit cenu předplatného, která může být jedním z důvodů, proč Netflix nemá za sebou zrovna veselé ohlašování finančních výsledků. Netflix totiž za minulé čtvrtletí ztratil 200 tisíc předplatitelů, což se stalo poprvé za více než 10 let. Dlouhodobá jednička mezi videostreamovacími službami zároveň připouští, že propad počtu předplatitelů může pokračovat. Nutno říct, že čísla souvisejí taktéž s odstřižením Ruska, kde měla společnost zhruba 700 tisíc platících zákazníků. Podle zdrojů byl ale masivní úbytek v podobě přibližně 600 tisíc předplatitelů ve Spojených státech a Kanadě, kde se zákazníkům nezamlouvala cena předplatného.

Jen připomeňme, že Netflix v současné době razí tři podoby předplatného. Basic s 480p videem za cenu 199 korun. Standard s Full HD za 259 korun a Premium v Ultra HD a HDR za 319 korun za měsíc. Těžko odhadovat, o kolik by cenu snížila případná reklama. Netflix je ale ve srovnání s konkurencí dost drahý. HBO Max lze mít za 199 korun měsíčně, přičemž dřívější předplatitelé HBO GO mají cenu za 132 korun měsíčně. Stejnou cenu mají pak ti, kteří se rozhodnou pro jednorázové roční předplatné. Za 199 korun měsíčně bude u nás už 14. června taktéž Disney+.